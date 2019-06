La Sai L’ultima? seconda puntata: anticipazioni, ospiti e novità

La Sai L’Ultima? – Digital Edition anticipazioni seconda puntata: arrivano tre “jolly” comici

Dopo il successo della prima puntata, che ha ottenuto il pienone di ascolti con il 21% di share, La Sai L’Ultima? torna venerdì 28 giugno su Canale 5, sempre in prima serata. Nel secondo appuntamento dello show, le tre squadre capitanate dai comici nazionali Biagio Izzo, Maurizio Batista e Gianluca Fubelli in arte Scintilla continueranno a sfidarsi a colpi di barzellette e risate. Novità di questa nuova puntata, la presenza di tre “new entry” che esibendosi con un proprio cavallo di battaglia cercheranno di incrementare il punteggio della squadra di cui fanno parte. Sul palcoscenico de La Sai L’Ultima? 2019 ritroveremo, inoltre, il “notaio” Nino Formicola, la showgirl Valentina Pierdomenico e ovviamente il timoniere del programma Ezio Greggio, che per bissare l’ottimo risultato del debutto accoglierà in studio un variegato terzetto di ospiti.

Ospiti della seconda puntata de La Sai L’Ultima? e novità nel meccanismo del gioco

La gara per eleggere il migliore barzellettiere d’Italia continua a La Sai L’Ultima – Digital Edition che, nel prossimo appuntamento, vedrà l’arrivo di tre nuovi ospiti. Ci sarà l’amato attore romano e re della ristata Gigi Proietti, il sempre divertente Cristiano Malgioglio e, dal mondo del calcio, il commentatore televisivo Josè Altafini. Novità anche per quanto riguarda il meccanismo della gara tra barzellettieri che vedrà la partecipazione di Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli). I tre “jolly” attraverso una propria performance comica cercheranno di incrementare il punteggio della squadra a cui saranno abbinati.

La Sai L’Ultima?: come funziona la nuova edizione

Dopo diversi anni di assenza dal piccolo schermo, La Sai L’Ultima? torna su Canale 5 con un veste rinnovata e più moderna che vede dei cambiamenti strutturali al format e, dunque, anche al meccanismo della gara. Ma qual è il regolamento della trasmissione? La novità assoluta di questa edizione, che abbiamo potuto vedere nella prima puntata, è la competizione a squadre. Squadre capitanate dai tre coach riportati poco sopra. I concorrenti, in ogni puntata, si affrontano singolarmente in diverse manche, al termine delle quali il pubblico in studio vota il proprio preferito. Il risultato raggiunto da ciascuno è avvallato dal “notaio” Nino Formicola, affiancato dal volto femminile del programma Romina Pierdomenico, che è anche la fidanzata di Greggio.