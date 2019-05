Ezio Greggio Svela perché ha accettato la conduzione de La Sai L’Ultima?. Con lui anche la fidanzata Romina Pierdomenico

Dal prossimo martedì 4 giugno tornerà su Canale 5 un grande classico di casa Mediaset, ovvero La Sai L’Ultima?. Il programma, basato sulla gara tra barzellettieri, debuttò nel 1992 con Gerry Scotti e manca sul piccolo schermo dal lontano 2008. Dopo Scotti, Pippo Franco, Gigi Sabani, Claudio Lippi e Lorella Cuccarini, il presentatore della prossima edizione sarà Ezio Greggio. Una bella novità per lo storico conduttore del tg satirico Striscia La Notizia, che a Tv Sorrisi e Canzoni svela di aver accettato la conduzione dello show comico perché è stato libero di apportare al format le modifiche che riteneva più opportune. Nel sei puntate del programma (registrate e non in diretta), infatti, vedremo sfidarsi tre squadre capitanate da tre noti comici: Biagio Izzo, Maurizio Battista e Scintilla. Accanto a Greggio, debutterà sul quinto canale anche la giovane fidanzata Romina Pierdomenico.

La Sai L’Ultima, Ezio Greggio dichiara: “Ho apportato dei cambiamenti alla struttura del programma”

Il ritorno de La Sai L’ultima avrà il marchio Greggio. Il noto presentatore a Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, ha rivelato di aver apportato delle modifiche strutturali allo show e anche per questo ha accettato questa nuova sfida televisiva. “Trai motivi per cui ho accettato questa proposta c’è la libertà che ho avuto di portare dei cambiamenti alla struttura del programma. Tanto per fare un esempio, grazie ai social la ricerca dei barzellettieri è diventata molto più interessante”, rivela. Nel programma saranno inoltre ricordati alcuni storici barzellettieri italiani, racconta Ezio: “Faremo degli omaggi agli storici raccontatori di barzellette, come Gino Bramieri”.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico insieme a La Sai L’ultima

A La Sai l’Ultima 2019 nel ruolo, probabilmente di co-conduttrice o vallette, dopo nomi come Pamela Prati, Paola Barale e Natalia Estrada, debutterà anche Romina Pierdomenico; ballerina di Colorado ed ex protagonista di Uomini e Donne. La ragazza, che ha partecipato a Miss Italia, è la fidanzata di Ezio Greggio. Il loro rapporto ha creato un bel po’ di scalpore per la grande distanza d’età che c’è tra loro, ben 39 anni. Nonostante ciò lo showman piemontese e la ragazza stanno insieme già da qualche anno e la relazione sembra andare a gonfie vele, tanto che adesso hanno anche lavorato insieme.