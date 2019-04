Ezio Greggio si racconta: la storia con Romina, i figli e i progetti in tv

Ezio Greggio, la storia d’amore con Romina: il lato della 26enne che l’ha conquistato

La storia d’amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico procede a gonfie vele. Oggi, in un’intervista per il settimanale Gente, il noto conduttore confessa di essere fortemente legato all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex partecipante di Miss Italia. Ha solo 26 anni e la loro relazione è spesso stata discussa per la differenza d’età, eppure il presentatore si sente un coetaneo della sua fidanzata. Lui stesso ammette di sentirsi ancora un 35enne e, pertanto, questo non è un fattore che può generare problemi nella loro storia. A riuscire a colpire ogni giorno Ezio, non è solo la bellezza di Romina, ma la sua ironia. Infatti, il conduttore confessa di essere una persona che ama molto ridere e la Pierdomenico riesce a essere sempre ironica. Si sono conosciuti qualche anno fa. quando Ezio ha potuto notare come la giovane, non solo sia affascinante, ma anche una persona che vede la vita in modo positivo. Proprio questo suo lato caratteriale è riuscito a conquistare il cuore del noto conduttore di Striscia La Notizia.

Ezio Greggio, il gesto per Romina a Natale e dove vedremo presto il figlio

Ed è stato a Natale che Greggio ha fatto il grande passo per Romina. Prima di partire per una romantica vacanza alle Maldive, il conduttore ha raggiunto Vicoli, il paese d’origine della 26enne. Tra lo stupore degli abitanti del posto, Ezio ha scelto di fare la conoscenza dei suoi suoceri in un locale. Qui il presentatore è riuscito a ottenere il loro consenso. Ma Romina non è l’unico grande amore di Ezio. Quest’ultimo non può non riservare delle parole importanti per i suoi figli Giacomo e Gabriele. Mentre il primo lavora nella finanza, il secondo sta studiando per seguire le orme del padre, in particolare per diventare attore. “A breve lo vedrete in una grossa produzione, ma posso dire già che è molto bravo”, rivela Ezio nel corso dell’intervista.

Ezio Greggio sempre super attivo: nuovi progetti in tv

Ezio non si ferma proprio mai! È una persona molto attiva e ora sta già lavorando per la prossima edizione del Film Festival di Montecarlo. Non solo: il conduttore rivela di avere in progetto due nuovi lavori in televisione. “Presto mi vedrete in un nuovo film e in un nuovo programma Tv”, confessa Greggio.