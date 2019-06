La sai l’ultima? – Digital Edition prima puntata: ospiti e anticipazioni

La sai l’ultima? – Digital Edition, anticipazioni prima puntata: come funziona la nuova edizione del varietà

In prima serata, venerdì 21 giugno, andrà in onda la prima puntata di La sai l’ultima? – Digital Edition su Canale 5. Si tratta della versione rinnovata del noto varietà che ha intrattenuto, diversi anni fa, moltissimi telespettatori con umorismo e ironia. Al centro della scena ovviamente la gara tra barzellettieri, guidata dal padrone di casa Ezio Greggio. Una delle novità a cui assisteremo in questa nuova edizione è la competizione a squadre. Nel corso di ogni puntata, saranno presenti tre gruppi, capitanati da tre volti noti della comicità italiana. Stiamo parlando di Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla, secondo quanto si legge nel comunicato. I tre comici si sfideranno proprio attraverso le barzellette, al fine di eleggere il miglior barzellettiere tra i concorrenti. Questi si affronteranno tra loro in diverse manche, che si concluderanno con il voto del pubblico presente in studio. Il risultato ottenuto dovrà essere poi confermato da Nino Formicola, il quale sarà affiancato da Romina Pierdomenico.

La sai l’ultima? – Digital Edition: ospiti della prima puntata

Sono diverse le novità di questa nuova edizione, in onda dal prossimo 21 novembre. Una tra queste è la presenza dei tre jolly: Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show. Loro avranno il compito di raccontare un proprio cavallo di battaglia, al fine di aumentare il punteggio del concorrente che avrà scelto di sfruttare il jolly. Ovviamente il programma, nel corso della prima puntata, non mancherà a rendere omaggio ai grandi comici italiani, come Walter Chiari e Gino Bramieri. Sono diversi gli ospiti che prenderanno parte a ogni serata in onda. In particolare, nel corso della prima puntata vedremo Enrico Montesano e Iva Zanicchi.

Anticipazioni La sai l’ultima? – Digital Edition: tantissime nuovità nella nuova edizione

In seguito, il pubblico di Canale 5 avrà la possibilità di vedere come ospiti altri volti, come Beppe Fiorello e Gigi Proietti. La radio partner del programma sarà Rai 105. Non ci resta ora che attendere la prima serata di venerdì 21 giugno per riscoprire il varietà che per anni ha appassionato moltissimi telespettatori in Italia, tra risate e forti emozioni.