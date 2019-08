Paola Di Benedetto, torna tra le braccia di Fede? Beccati di nuovo insieme

Paola Di Benedetto torna insieme a Federico Rossi? Le immagini sembrano parlare chiaro

Le immagini sembrano parlare chiaro: Paola Di Benedetto torna tra le braccia di Federico Rossi. Questa è la notizia gossip che sta facendo il giro del web. Nel corso della giornata di ieri, il sito Isa e Chia condivideva alcune foto che vedevano i due insieme a pranzo a Ibiza. Ma ecco che arriva la prova certa da un video condiviso da Il Vicolo delle News. Una talpina ha inviato al sito un filmato che ritrae Paola e Federico in teneri atteggiamenti all’interno di un locale. Le immagini, precisiamo, non sono chiarissime, ma è impossibile non notare la Di Benedetto mentre balla e abbraccia il cantante del duo Benji e Fede. Siamo, dunque, di fronte a un ritorno di fiamma? Solo qualche settimana fa, Paola annunciava la fine della sua storia d’amore con Rossi. Una relazione che sembrava essere solida e forte, ma che pare sia stata colpita da una profonda crisi. La Di Benedetto sembrava certa e decisa, mentre dall’altra parte Fede cercava già di riconquistarla.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di nuovo insieme? Sembra certo il ritorno di fiamma

Che Federico si fosse messo all’opera per riconquistare il cuore di Paola non era di certo una novità. E pare che il cantante sia riuscito a raggiungere il suo obbiettivo. Nulla di confermato ancora, ma solo qualche immagine ripresa da qualche fan a Ibiza. Intanto, si parlava addirittura di un avvicinamento tra Paola e Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe anche invitato a cena la Di Benedetto, accendendo il gossip. Eppure questa storia sembra non essere mai iniziata, visto che ora ci ritroviamo di fronte alle immagini che vedono nuovamente Paola tra le braccia di Fede.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: le ipotesi sulla rottura

Solo qualche settimana fa, Fede condivideva su Instagram canzoni dedicate proprio alla fine della sua storia con Paola. Sono diverse le ipotesi fatte per dare una motivazione alla loro rottura. Mentre la rivista Chi dichiarava che dietro la rottura c’era Emma Muscat, il settimanale Oggi vedeva Paola non digerire le assenze di Fede. Intanto, ora non ci resta che attendere per scoprire se ci sia o meno un ritorno di fiamma tra i due!