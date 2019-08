Andrea Damante e Paola Di Benedetto stanno insieme? Ultimi gossip

Prosegue a ritmo spedito la frequentazione tra Andrea Damante e Paola Di Benedetto. Dopo un primo incontro a Ibiza, al noto Ushuaia, grazie ad amici in comune, il deejay e l’ex Madre Natura hanno continuato a vedersi. Negli ultimi giorni, come racconta il settimanale Chi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha invitato al suo tavolo la modella vicentina. Segno che da parte di Andrea c’è un certo interesse nei confronti di Paola. E quest’ultima, a quanto pare, è ben contenta di ricambiare… Entrambi, però, ci vanno coi piedi di piombo: sia Damante sia la Di Benedetto escono da due situazioni poco facili.

Andrea Damante e Paola Di Benedetto si stanno frequentando

Come sottolinea la rivista diretta da Alfonso Signorini, Andrea Damante e Paola Di Benedetto hanno già trascorso insieme tre serate magiche e piene di complicità. Damante ha dunque già dimenticato Sara Croce, la Madre Natura di Ciao Darwin con la quale ha trascorso una fugace vacanza in Versilia. I due, nonostante le buone intenzioni, si sono lasciati senza troppi clamori. Ha invece attirato parecchia attenzione la rottura tra Paola e Federico Rossi, il cantante del duo Benji & Fede. L’addio è arrivato dopo un anno di amore e, secondo i beninformati, la separazione sarebbe avvenuta in seguito ad alcuni sbagli commessi dall’artista.

Andrea Damante e il ringraziamento al rapper Fedez

Non solo questioni di cuore: Andrea Damante è molto concentrato sul suo lavoro in questo periodo. E qualche settimana fa ha pubblicamente ringraziato il rapper Fedez. Alla domanda da chi ha ricevuto il consiglio migliore per la sua carriera, Andrea ha risposto così: “Da Fedez, che considero un amico e un grande professionista. Me ne ha dati due e ho cercato di seguirli entrambi. Come prima cosa mi ha detto di rimanere sempre me stesso. E poi mi ha consigliato di curare la mia topline”.