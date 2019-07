Andrea Damante ringrazia Fedez, la rivelazione: “In passato ho sbagliato”

Andrea Damante parla di Fedez: il rapporto tra l’ex tronista e il rapper

Andrea Damante e Fedez sono legati non solo da un rapporto di lavoro, ma anche da stima e amicizia. Questo è emerso dalle ultime parole dell’ex tronista di Uomini e Donne. Terminata la sua avventura in televisione, infatti, il Dama è tornato al suo mestiere di sempre: il deejay. Andrea ha iniziato a suonare sin da giovanissimo, nei locali di Verona, e non ha abbandonato la sua passione neanche durante il Trono Classico, arrivando oggi a suonare nelle migliori discoteche d’Europa. Certo, magari la notorietà lo ha aiutato a realizzare in tutto e per tutto il suo sogno, ma è chiaro che fosse sulla buona strada o che comunque ci fossero già le basi. In un mestiere come il suo, infatti, non basterebbe essere bello e famoso. Lo sa bene Fedez, che ha visto in lui molto altro e lo ha scelto qualche mese fa per la sua agenzia Newtopia.

Andrea Damante e Fedez, la rivelazione: “Il consiglio migliore da lui”

Newtopia si occupa infatti anche di management di alcuni artisti o aspiranti tali, oltre a essere una casa discografica indipendente. Andrea Damante ha rilasciato una breve intervista al settimanale Grazia in cui ha parlato del suo lavoro, che è anche la sua passione, ovvero la musica. Alla domanda da chi ha ricevuto il consiglio migliore per la sua carriera, Andrea ha risposto così: “Da Fedez, che considero un amico e un grande professionista. Me ne ha dati due e ho cercato di seguirli entrambi. Come prima cosa mi ha detto di rimanere sempre me stesso. E poi mi ha consigliato di curare la mia topline”. La topline, spieghiamo per i meno esperti del settore, è la linea melodica della voce.

Andrea Damante racconta: “In passato ho sbagliato”

Il Dama ha spiegato che proprio grazie al consiglio di Fedez ha deciso di lavorare quasi un anno al suo nuovo brano, per non sbagliare. Questo anche perché ha imparato la lezione: “In passato ho sbagliato una produzione musicale, fatta uscire con estrema fretta. Non voglio dirvi qual è, ma so che devo ringraziare quell’esperienza perché dopo non ho ripetuto l’errore”. Siamo certi che le parole di Andrea faranno molto piacere al rapper, comunque!