Paola Di Benedetto e Fede: riesplode la passione? Motivo della rottura

Paola Di Benedetto e Fede ci stanno riprovando? Il gossip non si placa, i nuovi motivi della rottura

Aveva sorpreso davvero tutti la notizia sulla fine della storia tra l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, Paola Di Benedetto, e Federico Rossi del duo Benji e Fede. Ad annunciarlo era stata proprio la modella con un lungo messaggio su Instagram, lasciando senza parole i suoi fan e di sasso le testate di gossip. Sembra, ma non ci sono sicurezze, che i due si siano lasciati per Emma Muscat, ex di Amici. Ora però il gossip sulla coppia si riaccende e si parla di un riavvicinamento. Sarà vero? A rivelarlo è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi; sulla rubrica Pillole di gossip si legge che sia stato un altro il motivo che avrebbe portato alla rotture di Fede e Paola. Non sarebbe dunque colpa della Muscat ma di un amico del cantante.

Paola e Fede: gli ultimi gossip

Come riporta fedelmente il settimanale Oggi, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma tra Paola di Benedetto e Fede. La modella, negli ultimi giorni, si è concessa una mini vacanza in compagnia di Aurora Ramazzotti e Sara Daniele (figlia di Pino Daniele) e sembrava molto felice di ritagliarsi un momento per lei anche se è apparsa visibilmente dimagrita. L’amore che provava per Federico era davvero autentico ed aveva conquistato i suoi fan, ora però il gossip si riaccende, quando si parla di un riavvicinamento tra i due. “La loro storia d’amore sembrava al capolinea. Ma in questi giorni sembra sia ri-sbocciata la passione“, scrive il settimanale nel numero in edicola il 25 luglio.

Paola e Fede perché si sono lasciati? Non c’entrerebbe nulla la Muscat

Solo ieri, il settimanale Chi aveva rivelato che il motivo per il quale la Di Bendetto ha lasciato Fede era Emma Muscat, ex di Biondo. Ora, Oggi ci dà un’altra versione. “Pare che Paola in passato abbia mal digerito le assenze di lui dovute anche al troppo tempo dedicato all’amico tatuatore, Yuri. Fede rinuncerà all’amicizia con Yuri per amore di Paola?“, svela ancora il settimanale.