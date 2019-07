Paola Di Benedetto lascia Fede, tutta colpa di Emma Muscat? Novità

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: c’entra Emma Muscat

Il triangolo no, non lo avevamo considerato. Paola Di Benedetto ha lasciato Federico Rossi, ormai è ufficiale. Il settimanale Chi ci rivela anche il vero motivo per cui l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi abbia preso tale decisione. A quanto pare, il cantante del duo Benji&Fede si è lasciato andare un po’ troppo nei confronti di una sua giovanissima e nota collega. Il ragazzo pare abbia flirtato con Emma Muscat, ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ma come ha fatto la bellissima Madre Natura di Ciao Darwin a scoprirlo?! A quanto pare, la Di Benedetto ha voluto indagare e ha chiamato la diretta interessata e le ha chiesto se fossero vere le voci arrivare alle sue orecchie.

Paola di Benedetto lascia Federico Rossi: il triangolo con Emma Muscat

Insomma, Federico Rossi pare sia stato ‘tradito’ proprio dalla persona a cui lui stesso si è avvicinato. Emma Muscat sembra non sia stata in grado di raccontare una bugia alla dolce Paola e quest’ultima ha deciso perciò di chiudere la sua relazione d’amore con Fede. Un colpo al cuore per i fan dell’ormai ex coppia. Erano davvero tante le persone che avevano iniziato ad apprezzare il loro amore, nonostante agli inizi della storia non tutti erano felici di vedere il giovane artista con la Di Benedetto. Al momento, date le premesse e le motivazioni, pare non ci sia alcuna possibilità riguardo ad un presunto e futuro ritorno di fiamma.

Emma Muscat tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto: fine della storia d’amore

Federico Rossi è destinato a proseguire la sua estate di grande successo da single, anche se è chiaro che non faticherà assolutamente a trovare un’altra compagna. Intanto, Paola Di Benedetto pare sia convinta al cento per cento di voler voltare pagina e non pensare più a Rossi. Ed Emma Muscat, cosa farà? Accetterà le avances di Fede ora che è totalmente libero?!