Andrea Damante, è ufficiale: con Sara Croce è già finita

Andrea Damante e Sara Croce non stanno più insieme

Andrea Damante è di nuovo single: è già finita la storia d’amore con Sara Croce. La conferma è arrivata dal settimanale Chi dopo che il deejay e Madre Natura non si mostravano più insieme. Negli ultimi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne è volato a Ibiza con gli amici – tra cui Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez – mentre Sara Croce si è consolata con il lavoro e le amiche di sempre. Di un allontanamento tra Andrea e Sara si parlava da giorni: dopo le paparazzate in vacanza i due non si sono più mostrati insieme. E durante un evento Damante ha definito la Croce solo un’amica e nulla più. Insomma, non c’è davvero pace per il 29enne che, dopo l’addio a Giulia De Lellis, non riesce a costruire una relazione stabile.

Le ultime parole di Andrea Damante su Sara Croce

“Sara Croce? Siamo amici, siamo usciti qualche volta ed è una bravissima ragazza, veramente! Si vedrà, non lo so…”, avrebbe ammesso Andrea Damante nel corso di una serata che lo ha visto protagonista in qualità di deejay. Qualche giorno fa il veronese è stato beccato in compagnia di Paola Di Benedetto: i due si sono scatenati all’Ushuaia, uno dei locali più in di Ibiza. Nonostante le foto e i video insieme né Andrea né Paola hanno confermato o smentito il presunto flirt.

Andrea Damante protagonista del libro di Giulia De Lellis

Intanto in questi giorni si parla sempre più insistentemente di Andrea Damante per via del libro di Giulia De Lellis. Pare che la web influencer abbia raccontato il tradimento del suo ex ragazzo nel romanzo Le corna stanno bene su tutto.