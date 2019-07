Andrea Damante fa retromarcia: “Sara Croce? Solo un’amica”

Andrea Damante news: la nuova fidanzata non è Madre Natura Sara Croce

Si fa sempre più movimentata la vita privata di Andrea Damante. Dopo l’addio a Giulia De Lellis l’ex tronista di Uomini e Donne non riesce a trovare pace nella sua sfera sentimentale. La fiamma dell’ultimo periodo è Sara Croce, Madre Natura di Ciao Darwin 2019, ma qualcosa è cambiato in questi giorni. I due non sono più apparsi insieme e nonostante i baci immortalati dal settimanale Chi la storia non ha mai spiccato il volo. Ora, come riporta Il Vicolo delle News, pare che Damante abbia definito Sara “una semplice amica” nel corso di una serata in una discoteca italiana.

Cosa avrebbe detto Andrea Damante su Sara Croce

“Sara Croce? Siamo amici, siamo usciti qualche volta ed è una bravissima ragazza, veramente! Si vedrà, non lo so…”, avrebbe ammesso Andrea Damante nel corso di una serata che lo ha visto protagonista in qualità di deejay. Sarà vero? Molto probabilmente sì visto che il veronese non si è più mostrato accanto a Sara e non ha mai compiuto gesti eclatanti nei confronti della ragazza che prima di approdare al programma di Paolo Bonolis era fidanzata con un’altra persona.

Avvistato Andrea Damante con Paola Di Benedetto

Nelle ultime ore hanno fatto il giro del web le foto della serata che Andrea Damante e Paola Di Benedetto hanno trascorso insieme a Ibiza. Tra i due sguardi complici e in sintonia e c’è chi ha già parlato di probabile nuova relazione: un gossip che nessuno dei due ha ancora smentito. E che provano chiaramente che Damante e Sara Croce sono più che mai lontani.