Paola Di Benedetto parla di Federico Rossi: frecciatina a Francesco Monte

Intervista Spy a Paola Di Benedetto: le parole sul fidanzato Federico Rossi di Benji e Fede e su Francesco Monte

Periodo d’oro per Paola Di Benedetto. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è innamorata pazza di Federico Rossi, il cantante del duo musicale Benji e Fede. Un amore nato per caso che sta regalando grandi soddisfazioni ad entrambi, soprattutto perché – come puntualizzato da Madre Natura – si tratta di un rapporto vero, genuino e soprattutto trasparente. “Con Fede abbiamo avuto la fortuna di incontrarci e ad oggi continua tutto nella maniera più naturale e spensierata possibile. Il nostro rapporto è stato trasparente fin dall’inizio. Ma chi vivrà, vedrà”, ha detto la modella vicentina. Che non ha risparmiato una frecciatina al suo ex fidanzato, Francesco Monte, oggi impegnato nella Casa del Grande Fratello Vip.

Francesco Monte: la stoccata di Paola Di Benedetto

“Francesco Monte? Di lui preferisco non parlare. Diciamo che all’Isola dei Famosi sembrava un certo tipo di persona. Nella vita reale si è dimostrato tutt’altro tipo”, ha detto Paola Di Benedetto a proposito del nuovo concorrente del GF Vip. Parole che arrivano proprio quando Francesco si è lasciato andare a delle confessioni sulla ragazza. Nella Casa di Cinecittà, il pugliese ha infatti confidato: “Con Paola c’era della sintonia. Poi però mi sono reso contro che non c’era una predisposizione mia ad andare oltre. Era solo un’attrazione sull’Isola”.

Paola Di Benedetto e la reazione alle critiche negative

La storia con Federico Rossi, nata in maniera del tutto inaspettata, ha attirato più di qualche critica. Ma Paola Di Benedetto ha imparato col tempo a fregarsene: “Esco per strada e non c’è una persona che mi dice cattiverie e questa è la conferma del fatto che i social non rispecchiano in pieno la realtà”.