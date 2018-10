Paola Di Benedetto su tutte le furie: ecco la verità su Francesco Monte

Gf Vip, Paola di Benedetto e Francesco Monte: il chiarimento

Si continua a parlare di Grande Fratello Vip ma questa volta la protagonista non è un concorrente del programma, bensì Paola Di Benedetto. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha voluto precisare infatti che tutto ciò che è emerso in questi giorni su di lei e Francesco Monte non corrisponde al vero. Qualcuno di voi avrà senz’altro letto le dichiarazioni della ragazza sul concorrente del Gf Vip: “Francesco Monte? Di lui preferisco non parlare. Diciamo che all’Isola dei Famosi sembrava un certo tipo di persona. Nella vita reale si è dimostrato tutt’altro tipo”. Ebbene, stando al suo sfogo su Instagram i fatti non sarebbero andati proprio così: lei di Francesco Monte non ha mai voluto parlare durante l’intervista, come peraltro da accordi. Cerchiamo di fare il punto della situazione e vediamo subito cos’ha dichiarato la ragazza nel dettaglio.

Lo sfogo di Paola Benedetto: “Non mi è stata fatta nessuna domanda su Francesco”

“Sono veramente stanca – ha esordito in una storia Instagram Paola, ora fidanzata con Federico Rossi – del fatto che spesso e volentieri mi vengono attribuite parole che non ho mai detto, solo per fare un po’ di no’notizia’ in più. Ho accettato di rilasciare un’intervista per ‘Spy’ magazine poiché le domande che mi hanno proposto riguardavano me […]. Ho deciso di rispondere ad una singola domanda su Federico […]. Per quanto riguarda Francesco non mi è stata fatta nessuna e dico Nessuna domanda (perché, come da accordi, non sarebbe stato menzionato durante quella intervista) e pertanto trovo ridicolo che non avendo materiale effettivo si vadano ad estrapolare frasi a caso e mal interpretate pur di schiaffare titoloni sulle pagine”.

Francesco e Paola, dopo il Gf Vip “un bel rapporto”

“Non ho mai detto – ha proseguito Paola mentre Francesco è in casa a godersi la nuova storia d’amore con Giulia Salemi – che è stata una delusione, anzi, quando mi è stato chiesto (a casa Signorini) ho risposto che per quanto mi riguarda è stato tutto vero al 100% ma che poi non sempre le persone che conosci all’interno di un reality sono così nella vita reale. Ci tengo anche a precisare che con lui, ad oggi, ho un bel rapporto, e trovo inutile continuare a creare del finto gossip. Quindi, a chi continua ad insinuare che sono io che continuo a parlarne, mi spiace deludervi, ma quando mi mettono in bocca cose che io non dico mi sento in dovere di esternare la realtà delle cose. Paola”. Quale sarà il prossimo capitolo di questa storia? Restate con noi!