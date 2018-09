Benji e Fede: Federico Rossi ha chiesto a Paola Di Benedetto di sposarlo

By

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede si sposano: il gossip

Colpo di scena nella love story tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Secondo quanto riporta il settimanale Spy, il cantante del duo Benji e Fede avrebbe già chiesto a Madre Natura di sposarlo. L’artista sarebbe innamorato pazzo della modella vicentina e vorrebbe consacrare questa unione con un matrimonio. Certo, i due si conoscono da poco ma quando si incontra l’anima gemella tutto è possibile. E questo lo sanno bene i colleghi di Federico oltreoceano. Basti pensare a Nick Jonas, che ha fatto la proposta di matrimonio all’attrice indiana Priyanka Chopra due mesi dopo il primo incontro. O a Justin Bieber, che si è dichiarato ad Hailey Baldwin poche settimane dopo il ritorno di fiamma con la modella.

L’ultimo gossip su Paola Di Benedetto e Federico Rossi

“Federico Rossi è stato avvistato a notte fonda a comprare hamburger in una via centrale di Milano con la fidanzata Paola Di Benedetto. I due sono arrivati a bordo di un’auto blu con autista, hanno fatto incetta di panini, dolci colorati e, pieni di pacchetti, si sono rintanati in albergo. Avviso alle gelosissime fan della popstar: sembra che Federico abbia intenzioni serie, molto serie. E che abbia già chiesto a Paola di sposarlo“, si legge sull’ultimo numero della rivista Mondadori.

Federico Rossi e Madre Natura: complici e affiatati

Al momento i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna intervista sulla loro relazione. Ma sui social network non si nascondono più, come provano i recenti video e selfie che li mostrano complici e affiatati.