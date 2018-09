Paola Di Benedetto e Federico Rossi ballano insieme: reazione fan sorprendente

By

Paola Di Benedetto e Federico Rossi ballano sulle note di Moscow Mule, la canzone di Benji e Fede: la reazione delle fan del cantante

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore fra la coppia formata da Paola Di Benedetto e Federico Rossi. I due, ormai usciti allo scoperto ammettendo la loro relazione, aggiornano spesso i loro profili social con foto e video di dolci e divertenti momenti passati insieme. L’ultimo è quello pubblicato su Instagram dal cantante del duo Benji e Fede che posta un video mentre balla sulle note di una sua canzone, Moscow Mule, proprio insieme alla sua Paola Di Benedetto. “Sta finendo l’estate…” ha scritto Fede. “Volevamo celebrare Moscow Mule per un’ultima volta e ringraziarla per averci accompagnato in tante tante avventure!” ha così continuato il cantante.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: le fan iniziano ad apprezzare la loro relazione

Un video che dimostra la serenità con cui stanno vivendo il loro rapporto d’amore Federico Rossi e Paola Di Benedetto. Anche le fan del cantante iniziano ad apprezzare finalmente la coppia. Ricordiamo che, inizialmente, l’ex naufraga dell‘Isola dei Famosi non era ben vista dalle sostenitrici di Federico Rossi e il cantante di Benji e Fede è più volte intervenuto in difesa della sua fidanzata. Adesso però, nei commenti del video dove la coppia balla insieme spensierata, le fan iniziano ad abituarsi alla relazione apprezzando e riempiendo di belle parole sia Federico Rossi che la sua Paola Di Benedetto.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono sempre più innamorati

Sul web, in molti hanno pensato che la storia tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi non sarebbe durata a lungo e invece i due sono ancora insieme e sembrano più uniti che mai. Una storia d’amore che ha tutta l’aria di essere una cosa seria quella tra il cantante del due Benji e Fede e la madre natura di Ciao Darwin. I due si mostrano sempre più felici mentre sono insieme e anche molto innamorati.