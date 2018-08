Paola Di Benedetto presa di mira (ancora) dalle fan di Fede: il fidanzato la difende

Paola Di Benedetto ancora criticata dalle fan di Fede: la dura presa di posizione del cantante contro le accuse mosse alla fidanzata

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono, ad oggi, uniti più che mai. La loro relazione, tuttavia, sembrerebbe non convincere molto alcune delle fan più accanite del cantante. Queste ultime, infatti, che il loro beniamino si sia messo con l’ex naufraga pare proprio non riescano ad accettarlo. I motivi che le hanno portate a schierarsi contro la Di Benedetto, leggendo i commenti lasciati sui social, sono diversi (e a volte anche un tantino esasperati). Il tutto, inoltre, si è anche trasformato spesso in attacchi poco carini e critiche pesanti nei confronti dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin. Quando questo è accaduto, però, a prendere le difese di Paola c’ha pensato proprio Fede in persona, proprio come è successo nelle ultime ore.

Federico Rossi difende Paola Di Benedetto: “Assurdo dover leggere ancora commenti così irrispettosi e maleducati!”

A chi ha mosso pesanti accuse e critiche nei confronti di Paola Di Benedetto, come accennato sopra, Federico Rossi sui social ha risposto senza peli sulla lingua in queste ore, cercando di mettere a tacere una volta per tutte la polemica. “Mi sembra assurdo dover leggere ancora commenti così irrispettosi e maleducati” ha scritto il cantante chiaramente seccato da questo risentimento nei confronti della sua ragazza. Lo stesso poi, senza troppi giri di parole, ha anche aggiunto: “Mi seguite per la musica e perché mi apprezzate come persona? Bene, se dovete seguirmi per commentarmi ogni foto che posto con la ragazza in maniera tutt’altro che matura e irrispettosa per me potete smettere di farlo. Ringrazio invece, dall’altra parte, chi mi appoggia con buon senso”.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: un’estate insieme e piena d’amore

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, dopo la vacanza a Santorini (quando sono stati beccati per la prima volta insieme dai paparazzi), hanno deciso di continuare insieme le proprie vacanze. Recentemente, infatti, dopo il mare i due si sono concessi una fuga romantica in montagna dove, almeno sui social, sono apparsi davvero felici e innamorati.