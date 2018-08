Paola Di Benedetto e Fede insieme a Santorini: le foto inedite della vacanza

Paola Di Benedetto e Fede insieme e felici a Santorini: pubblicate foto inedite della vacanza in coppia

Paola Di Benedetto e Fede fanno ufficialmente coppia fissa. I due, infatti, hanno smesso di nascondersi e, in pubblico e sui social, continuano ad apparire felici e innamorati. L’ultima loro fuga d’amore li ha portati a Santorini, ospiti di un resort esclusivo dell’isola greca, dove sono stati paparazzati insieme dai fotografi di Chi. Paola e Fede avevano già fatto sapere su Instagram di essere andati insieme in vacanza, confermando così la loro storia d’amore una volta per tutte (soprattutto alle fan più accanite del cantante che continuavano a fare domande). Il settimanale di Signorini, però, a Santorini ha seguito per diversi giorni la coppia, riuscendo a immortalare momenti inediti al pubblico dei social.

Paola Di Benedetto e Fede a Santorini: passeggiate romantiche, baci e selfie con i fan

“Vacanza all’insegna della passione” così il settimanale Chi ha definito i momenti di relax di Paola Di Benedetto e Fede a Santorini. La storia tra i due, nonostante le critiche mosse nei confronti di lei negli ultimi giorni, sembra procedere davvero a gonfie vele. Baci e coccole scambiati di giorno, sdraiati a prendere il sole in piscina, Paola e Federico continuano a darseli anche la sera, tra una passeggiata romantica e l’altr. Nemmeno le richieste di selfie dei fan sembrerebbero turbarli. Se questo sia destinato a rimanere un flirt estivo o meno noi non lo sappiamo. Intanto Fede giura che si tratta di una storia seria.

Paola Di Benedetto presa di mira sui social: Federico prende le sue difese e zittisce tutti

Come accennato sopra, ad avere maggiori riserve nei confronti di Paola Di Benedetto sono proprio le fan più sfegatate di Fede. Queste ultime, nello specifico, avrebbero accusato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi di stare sfruttando il cantante per visibilità. A replicare alle critiche, però, c’ha pensato Federico Rossi in persona che, nele ultime ore, ha scritto: “Vedo che la maleducazione regna sovrana. Non capisco davvero questo accanimento… Almeno per rispetto a me evitate certi commenti infantili e preoccupanti. Grazie!”