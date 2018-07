Fede difende Paola Di Benedetto dalle fan e chiarisce: la storia è seria

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede stanno insieme ma le fan continuano ad attaccare Madre Natura

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede non si nascondono più. In vacanza a Santorini, Madre Natura e il cantante hanno ufficializzato la loro relazione sui social network, con numerose foto e video. È in particolare l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi a fare continue storie su Instagram, infastidendo non poco le fan del biondo artista. Federico è infatti un idolo per le teenager italiane e il suo recente fidanzamento ha mandato in crisi più di qualche adolescente. Ma se al cuor non si comanda, ora a dare fastidio è l’atteggiamento di Paola che – a detta di qualcuno – sta “sponsorizzando” troppo questa relazione con Federico. Un comportamento ben diverso da Demetra Avincola, l’attrice di Un Medico in Famiglia, fidanzata da più di un anno con Benjamin Mascolo, chitarrista del duo musicale. Insomma, critiche a non finire che hanno così spinto Federico a intervenire e a dire la sua sulla faccenda. Rossi non solo ha difeso la neo fidanzata, ma ha chiarito anche che questa storia d’amore è più seria che mai e non è certo un fuoco di paglia.

Cosa ha detto Federico Rossi sulla neo fidanzata Paola Di Benedetto

“Vedo che la maleducazione regna sovrana. Non capisco davvero questo accanimento… senza conoscere la persona! Pensate davvero che stia con la prima persona che mi capita a mano? Almeno per rispetto a me evitate certi commenti infantili e preoccupanti. Grazie!”, ha scritto Federico Rossi su Instagram, sotto una foto che lo ritrae in compagnia di Paola Di Benedetto. Il cantante ha poi concluso nel suo post: “Ps: mi riferisco a quelle persone che non hanno il buon senso di appoggiarmi ma che attaccano Paola. Io le mie fan vere le conosco e non sono di certo queste”. Basterà questo sfogo a fermare le critiche nei riguardi della modella di Vicenza? Fede ci ha tenuto a ribadire che quella con Paola non è di certo una storia leggera, ma un legame molto più intenso e profondo.

Anche Benjamin Mascolo aveva difeso Federico e Paola Di Benedetto

Nei giorni scorsi aveva detto la sua pure Benjamin Mascolo, felice per la nuova storia d’amore dell’amico e collega. “Quando sarà il momento lui vi dirà delle cose riguardo la sua vita privata. Ci vuole del tempo. Non è la prima volta che Federico esce con una ragazza, assolutamente. Diciamo che questa volta è stato fotografato. Non ha fatto niente di male, è una cosa normalissima. Quando sarà il momento sicuramente Fede vi parlerà delle sue cose private. Non è facile esporsi”, aveva fatto sapere il chitarrista del duo Benji e Fede.