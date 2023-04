Paola Di Benedetto annuncia la sua uscita di scena dalla radio RTL 102.5. La stessa ex gieffina decide di parlare della sua decisione attraverso il suo ufficiale account di Instagram. Qui pubblica in queste ore una storia rivelando di aver lasciato la radio. Innanzitutto, ci tiene a ringraziare RTL 102.5 per gli anni vissuti insieme. Nonostante questo, Paola ammette che è arrivato per lei il momento di lasciare il suo ruolo di speaker all’interno della radio. Di Benedetto non si tira indietro e dà anche una motivazione.

Scendendo nel dettaglio, Paola ammette di avere bisogno di una pausa per potersi dedicare alla sua vita e ad altri progetti. Quindi per viversi nuova esperienza, l’ex concorrente e vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip preferisce salutare quello studio in cui ha lavorato per tanti anni. Ecco le parole della Di Benedetto in merito:

“Ringrazio dal profondo del mio cuore RTL 102,5 per questo viaggio insieme. Sono stati anni intensi e la radio è diventata la mia migliore amica. Ho bisogno però di prendere una pausa per dedicarmi alla mia vita e ad altri progetti. Il grazie più grande va soprattutto agli ascoltatori che ogni giorno sono stati con me. Vi voglio bene”

Sembra proprio che la scelta di lasciare RTL 102.5 sia arrivata proprio dalla stessa Paola Di Benedetto e non dalla radio. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin è approdata come speaker radiofonica nella famosa stazione radio italiana nel 2021. Precisamente, ha iniziato a ricoprire questo ruolo con la conduzione del format audio-visivo RTL 102.5 Power Hits Estate su TV8.

Su RTL 102.5 Paola Di Benedetto in questi anni ha condotto il programma The Flight con Matteo Campese e Francesco Taranto, dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. I più affezionati di sicuro sentiranno la mancanza dell’ex gieffina. Nei mesi scorsi è stata protagonista di alcune notizie di gossip che la vedevano a fianco di Matteo Berrettini.

Questa non ha rappresentato la prima volta per Paola, dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Federico Rossi, al centro del gossip. Infatti, si è parlato in precedenza anche della sua relazione con Rkomi. A fine anno 2022 è stata cancellata definitivamente la possibilità di vedere la Di Benedetto insieme a Berrettini.

Sembrava che i due stessero davvero diventando una coppia vera e propria. Ma pare che Berrettini sia scomparso nel nulla e lei non l’avrebbe presa bene.Oggi il celebre tennista sta vivendo felicemente la sua storia d’amore con Melissa Satta.