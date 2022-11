Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto pareva che fossero avviati a diventare una delle nuove coppie glamour d’Italia e invece qualcosa è andato storto. L’asso del tennis mondiale e la vincitrice del Grande Fratello Vip 4, oggi brillante influencer e conduttrice radiofonica, già si sono persi di vista dopo che avrebbero trascorso un fine settimane rovente. Come rivela Chi Magazine nella rubrica Chicche di Gossip, il re della racchetta, dopo che avrebbe trascorso un weekend passionale con la giovane, si sarebbe dileguato, facendo perdere le proprie tracce. La piega presa dalla vicenda non sarebbe per nulla stata presa bene della Di Benedetto che, probabilmente, aveva altri progetti e desiderava approfondire la conoscenza con lo sportivo romano.

Il flirt tra Berrettini e Paola ha avuto la durata di un “caldo weekend in Toscana”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Da quel momento il tennista è sparito. E Paola non l’ha presa per niente bene“. Non sembra essere un periodo particolarmente fortunato in amore per la conduttrice veneta. Un simile scenario si era verificato con il cantante Rkomi la scorsa estate. Con il musicista si era anche esposta sui social (come non ricordare la foto con Fedez e Chiara Ferragni che di fatto confermò la frequentazione). Peccato che la liaison durò giusto qualche giorno per poi naufragare.

A proposito di Rkomi. Sempre nelle Chicche di Gossip di Chi Magazine, si legge che il giudice di X Factor ha preso un palo da una nota donna dello spettacolo. Secondo quanto sussurrato dalla rivista, il musicista avrebbe invitato nel suo camerino, quello appunto di X Factor, una famosa e “bombastica showgirl” con l’intento di fare un brindisi ‘propiziatorio’. Non è però andata come sperava. “Si è trovato solo”, ha sussurrato Chi. Insomma, da quelle parti pare proprio che non ci sia trippa per gatti, almeno per Rkomi.

Restando in tema Chicche di Gossip, altro ‘spiffero’ è quello che riguarda Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. La relazione tra l’influencer e l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi è giunta al capolinea di recente, con il giovane ballerino che ha traslocato dall’appartamento milanese dell’ex compagno. L’amore va, l’amore viene.