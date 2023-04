Melissa Satta si sfoga dopo essere stata ricoperta di insulti gratuiti. Da quando ha iniziato una love story con il tennista Matteo Berrettini, la showgirl sarda si è ritrovata spesso bersaglio dei leoni da tastiera. Il limite è di nuovo stato superato nelle scorse ore dopo che l’atleta, impegnato nel Master 1000 di Montecarlo, ha dovuto abbandonare il torneo a causa di un infortunio. Così, in un mondo che a volte gira al contrario, ecco che gli haters se la sono presa con l’ex velina. Fatto forse ancor più grave è che una testata giornalistica nazionale se ne è uscita con un titolo agghiacciante: “Melissa Satta porta sfortuna a Berrettini”. La faccenda è stata presa di petto dai legali della modella che hanno provveduto a muoversi per tutelare la loro assistita.

Una situazione penosa e triste quella in cui la Satta si è ritrovata suo malgrado. Così ecco che ha confezionato una serie di Stories su Instagram in cui ha spiegato dettagliatamente cosa sta accadendo, invitando tutti a darsi una calmata. “Non sono solita fare questi tipi di video, sto vivendo una situazione sui social surreale”, ha esordito l’ex velina. “Da tempo ricevo insulti sui social, messaggi di sessismo e bullismo. Vengo attaccata per la mia storia sentimentale con Matteo Berrettini”.

“Nel 2023 – ha aggiunto – non dovrebbe esistere ciò. Sono un personaggio pubblico e so che posso venire paparazzata, che mi possono chiedere autografi e ciò lo accetto e mi piace. In questo momento sto vivendo una relazione con un’altra persona e voglio essere felice. Vivo una vita normale fuori dai riflettori, mi sveglio alle 7, preparo mio figlio e lo porto a scuola. In questi giorni non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna. O forse perché il mio compagno vive un momento difficile lavorativo”.

Berrettini in effetti sta attraversando un periodo tutt’altro che felice sui campi da gioco. Il tennista romano è stato vittima di una serie di infortuni nell’ultimo anno che lo hanno portato lontano dalle sue migliori prestazioni. Nel frattempo ha conosciuto la Satta con la quale ha avviato una relazione da qualche mese. E, secondo qualche “odiatore”, il fatto che non sia brillante con la racchetta in mano è colpa della love story con la showgirl. Ragionamenti surreali, come giustamente ha evidenziato Melissa.

“Ognuno di noi – ha spiegato sempre la modella – può vivere un momento complicato durante una carriera ma questo non va riversato sulla persona con cui si sta. Questo è bullismo e sessismo, spero che il mio messaggio arrivi a quelle donne che vivono la mia stessa situazione. Non concepisco questo tipo di ignoranza e voglio dire basta a questi leoni da tastiera. Pensate se queste donne fossero vostra madre, la vostra fidanzata, la vostra moglie o figlia. Noi donne dovremmo unirci e supportarci. Gli uomini dovrebbero supportarci ed essere forse anche più gentili”.

Infine la Satta, a proposito del titolo “porta sfortuna” scritto dal Corriere della Sera, ha reso noto di aver dato mandato ai suoi legali di agire. Detto, fatto: gli avvocati hanno provveduto a mandare una lettera alla testata di via Solferino chiedendo che il titolo sia modificato o cancellato tempestivamente in quanto lesivo nei confronti della loro assistita. Eh sì, perché, di persone che sono state etichettate come porta iella senza un perché, subendo poi trattamenti discriminatori, non ce ne sono poche.