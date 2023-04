Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno sul serio. A quattro mesi dal primo incontro, avvenuto grazie ad alcuni amici in comune, la coppia è uscita ufficialmente allo scoperto. L’ex Velina di Striscia la notizia ha condiviso sul suo seguitissimo account Instagram un selfie insieme al celebre tennista, più piccolo di lei di ben dieci anni. Per stare accanto a Berrettini la Satta è volata a Miami, dove il 26enne ha disputato recentemente un torneo di tennis, per trascorrere con lui qualche ora di amore e relax.

Tra mare e allenamenti Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno vissuto giorni indimenticabili, che la soubrette sarda ha voluto immortalare e condividere sui social network. Anche questa volta, però, non sono mancate le critiche: molti ritengono l’ex moglie di Boateng la causa del periodo no in campo di Matteo. Quest’ultimo ha difeso la nuova fidanzata in un’intervista, ribadendo che anche uno sportivo ha il diritto di amare e di vivere un momento negativo.

Dalla parte della nuova coppia si è schierata Juliana Moreia, soubrette brasiliana nonché moglie di Edoardo Stoppa e una delle migliori amiche di Melissa Satta. La showgirl sudamericana ha commentato con un lungo sfogo l’immagine che ritrae la Satta intenta a baciare e ad abbracciare Berrettini:

“Melissa e Matteo siete meravigliosi, punto e basta. Vi lovvo e vi auguro tutta la felicità del mondo. E a voi che augurate e dite solo cattiverie, ricordatevi che ognuno dà al prossimo solo quello che ha dentro, quindi fatevi un esame di coscienza e curatevi perché il vostro veleno sarà tossico solo per voi stessi. Peace and love”

Commento che è piaciuto molto ai fan della coppia ma pure a Melissa Satta, che ha voluto replicare con un grosso cuore. Con Matteo Berrettini la 36enne è tornata a sorridere dopo la liaison finita male con l’imprenditore Mattia Rivetti. A un passo dalla convivenza l’uomo ha preferito mollare la Satta, che aveva riposto tanta fiducia in questo legame.

Lo sportivo, soprannominato The Hammer, è dieci anni più piccolo di Melissa Satta ma questo non sembra essere un problema per la coppia che, a detta degli amici, è più complice e affiatata che mai.

La vita privata di Matteo Berrettini

Prima di conoscere Melissa Satta Matteo Berrettini ha amato per tanti anni la tennista Ajla Tomljanovic. Risalgono al 2022, invece, i flirt con la modella americana Meredith Mickelson e con l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto.