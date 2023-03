Berrettini sbotta: “Melissa Satta? Parlarne così è irrispettoso”

In un’intervista rilasciata a Repubblica Matteo Berrettini ha parlato apertamente, per la prima volta, della sua relazione con Melissa Satta. Relazione nata lo scorso dicembre e diventata nel giro di pochi mesi molto importante. Se in amore il tennista sta dunque vivendo un momento magico lo stesso non si può dire sul fronte sportivo. Il 26enne è stato eliminato al primo turno al torneo Indian Wells e molti hanno dato la colpa alla vicinanza all’ex Velina di Striscia la notizia. Accuse e insulti sui social network che hanno infastidito parecchio Berrettini.

Le parole di Berrettini su Melissa Satta

Matteo Berrettini ha affermato senza filtri:

“Melissa Satta? Noi ci siamo trovati… ma stiamo parlando di un fatto privato, molto positivo e di cui sono felice. Io sono riservato e amo la privacy e sapevo che scegliendo una persona dello spettacolo i riflettori sarebbero stati accesi. Però, è sempre come uno vuole vederla, no? Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. Normale. E anche qui mi spiace che una cosa totalmente positiva, che è un sentimento poi, venga girata come una distrazione professionale. Posso dire? È irrispettoso parlarne così, mi spiace che venga letta così. Fortunatamente non da tutti”

L’accusa principale nei confronti di Berrettini è quella di non vincere più: per molti dipenderebbe dal suo rapporto privato con la Satta, ex moglie del calciatore Kevin-Prince Boateng, dal quale ha avuto nove anni fa il figlio Maddox. In poche parole, a detta di più di qualcuno, la showgirl starebbe distraendo e non poco Berrettini dai suoi impegni sportivi. Il diretto interessato è stato però categorico:

“Ma non è così per tutti i lavori, le carriere? Ci sono momenti in cui si lavora di meno. Inseguo solo i miei sogni e la mia carriera. Sui social network si può gettare odio in maniera troppo facile. Eppure allo specchio vedo un ragazzo che vive con tranquillità: sono educato, non ho mai insultato nessuno, mai una parola fuori posto in nessun commento. Al di là degli haters mi spiace per quelli che di tennis ne sanno: non sono critiche costruttive e non ne capisco le ragioni”

Nonostante l’ultima disfatta Matteo Berrettini è positivo circa il suo futuro:

“Io parlo col mio team e non vedo preoccupazione, ma un momento in cui bisogna lavorare e stare sul pezzo. Dico, e sfido chiunque, ad avere i miei incidenti e poi portare a casa risultati. So di avere la stoffa giusta per andare avanti. Ho tanta fiducia. Ho voglia di far parlare di me solo in maniera sportiva, fare emozionare le persone. Che è quello che mi interessa di più”

Nessun commento sulla vicenda da parte di Melissa Satta, che ha postato su Instagram alcune immagini in cui si mostra serena e spensierata. Negli ultimi giorni il suo account è stato sommerso di critiche e insulti per via della sconfitta di Berrettini a Indian Wells. Col tempo la showgirl sarda, oggi volto di Sky Sport, ha imparato a farsi scivolare di dosso certe cattiverie gratuite…

Con Matteo Berrettini Melissa Satta è tornata a sorridere dopo la liaison finita male con l’imprenditore Mattia Rivetti. A un passo dalla convivenza l’uomo ha preferito mollare la Satta, che aveva riposto tanta fiducia in questo legame.

Berrettini è dieci anni più piccolo di Melissa Satta ma questo non sembra essere un problema per la coppia che, a detta degli amici, è più complice e affiatata che mai.

La vita privata di Matteo Berrettini

Prima di conoscere Melissa Satta Matteo Berrettini ha amato per tanti anni la tennista Ajla Tomljanovic. Risalgono al 2022, invece, i flirt con la modella americana Meredith Mickelson e con l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto.