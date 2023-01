Melissa Satta e Berrettini: cosa dicono gli amici dell’ex Velina

By

Sta facendo chiacchierare parecchio la liaison tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. I due non hanno ancora ufficializzato il loro rapporto ma le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi parlano chiaro. Insieme a Milano hanno visto una partita di basket, poi si sono concessi una cena romantica e infine hanno trascorso la notte a casa dell’ex Velina di Striscia la notizia.

Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini la soubrette sarda non è una donna da relazioni fugaci e se frequenta un uomo è perché ci crede davvero ed è pronta a fare sul serio. Ma soprattutto a rimettersi in gioco dopo il divorzio dal calciatore Kevin Prince Boateng, dal quale ha avuto il figlio Maddox, e la fine della relazione con l’imprenditore Mattia Rivetti, che ha mollato Melissa a un passo dalla convivenza.

Di Più ha intercettato alcuni amici della Satta, che hanno confermato la relazione tra la 36enne e il campione di tennis:

“Da quando hanno iniziato a frequentarsi sono diventati un punto di riferimento l’uno per l’altra. Melissa ha trovato in Matteo una persona divertente, affascinante, e più matura della sua età. Insomma, con lui ha ritrovato il sorriso”

Berrettini è infatti dieci anni più piccolo di Melissa Satta ma questo non sembra essere un problema per la coppia, che davanti ai paparazzi si è mostrata piuttosto complice e affiatata. Del resto l’età è solo un numero, come insegna Elisabetta Gregoraci che, a 42 anni, ha ritrovato l’amore accanto al trentenne Giulio Fratini.

“Melissa Satta non è mai stata così serena”, ha spifferato un’altra persona vicina alla modella e influencer e oggi volto di Sky Sport con il programma Goal Deejay. La giovane sarebbe dunque pronta a mettersi in discussione in amore dopo la delusione ricevuta da Rivetti.

Quest’ultimo è il rampollo di una storica famiglia di imprenditori nel campo dell’industria manifatturiera, nipote di Carlo Rivetti, presidente di Sportswear Company, la società a cui fa capo il noto marchio di abbigliamento Stone Island.

Nel corso della loro unione – durata in tutto due anni – si era parlato di nozze, di figli, ma lo scorso ottobre il legame si è spezzato. A detta dei beninformati Mattia non se la sarebbe sentita di andare a convivere con Melissa Satta e magari mettere su famiglia.

“Melissa sembra tanto presa da Matteo, lui non è solo bello fuori, ma anche dentro”, hanno assicurato le amiche della Satta parlando del tennista, che la scorsa estata ha avuto un breve flirt con Paola Di Benedetto, la speaker radiofonica ex Madre Natura ed ex vincitrice del Grande Fratello Vip. Insomma, tra Melissa Satta e Berrettini se son rose fioriranno…