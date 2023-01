Tutto vero: Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno insieme! È nata la prima nuova coppia del 2023. A confermare i gossip degli ultimi giorni il settimanale Chi, con foto che parlano chiaro. L’ex Velina di Striscia la notizia e il tennista sono stati sorpresi prima a cena insieme e poi diretti a casa di lei.

Berrettini e Melissa Satta sono stati fotografati a Milano a notte fonda – erano circa le 4,30 – dopo una cena da Domus e un dopocena all’Armani Privé, mentre salivano sull’auto della soubrette per andare nel suo appartamento, dove hanno trascorso il resto della nottata.

La sera prima la coppia si è recata al Forum di Assago per vedere la partita di basket dell’Olimpia. Un’uscita che non è passata inosservata tanto che da qui sono partiti i primi pettegolezzi. Per i suoi giorni milanesi, il campione di tennis ha scelto di alloggiare in un hotel vicino all’abitazione della sua nuova fiamma ma, come documentato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, non vi ha trascorso tutte le sue notti…

Al momento né Melissa Satta né Matteo Berrettini hanno commentato le voci sul loro rapporto: entrambi sono da sempre molto riservati sulla vita privata.

La vita privata di Melissa Satta e Matteo Berrettini

Lo scorso autunno Melissa Satta ha chiuso dopo due anni la sua relazione con l’imprenditore Mattia Rivetti, nipote del fondatore del noto brand Stone Island. A un passo dalla convivenza il giovane ha preferito tirarsi indietro, lasciando di sasso la modella sarda.

Melissa Satta è stata piuttosto sfortunata in amore fino ad oggi. A 36 anni ha già un divorzio alle spalle, quello con il calciatore Kevin Prince Boateng.

Sposati dal 2016, si sono mollati diverse volte prima di dirsi addio definitivamente. La scorsa estate lo sportivo è convolato a nozze con l’imprenditrice Valentina Fradegrada.

La Satta e Boateng resteranno però uniti a vita dal figlio Maddox, che oggi ha 8 anni. Nel passato sentimentale di Melissa da ricordare pure le storie con l’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Interrante e Bobo Vieri.

Matteo Berrettini ama parlare poco della sua vita sentimentale. Qualche mese fa si è vociferato di un flirt con Paola Di Benedetto. Una passione fugace, consumata a Firenze, mai confermata ma neppure smentita dai diretti interessati. Prima ancora Berrettini è stato legato alla tennista Ajla Tomljanovic e alla modella Meredith Mickelson