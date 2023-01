Il gossip ruggisce su Melissa Satta e sull’asso del tennis Matteo Berrettini. Nei giorni scorsi si è parlato di un non meglio specificato flirt tra l’ex velina e il presidente dell’Inter Steven Zhang. Nulla di vero in questo caso, soltanto un paio di scambi di like sui social che hanno stuzzicato le fantasie di qualcuno, evidentemente poco informato. Ben differente invece la situazione con Berrettini. La modella e lo sportivo venerdì si sono recati assieme al Forum di Assago per vedere il match di basket di Eurolega disputato dall’Olimpia Milano e dal Lyon-Villeurbanneal. Dopo la partita, si sono spostati in un locale a Milano. Le foto, scattate da alcuni clienti e pubblicate dall’esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram, hanno immortalato l’ex moglie di Boateng e il tennista intenti a consumare una cena.

“Sono stati insieme tutta la sera e si sono baciati”, ha rivelato una ‘talpa’ che sostiene di aver visto Berrettini e la Satta in atteggiamenti intimi. Dunque, la modella sarda, dopo le delusioni sentimentali relative alle rotture con il calciatore Kevin Prince Boateng e con l’imprenditore Mattia Rivetti (si mormora che lui l’abbia lasciata quando lei gli abbia proposto di andare a convivere), avrebbe trovato riparo e conforto nel tennista, fresco di cocente delusione sportiva (è stato eliminato al primo turno degli Australian Open da Andy Murray pochi giorni fa).

Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto, un flirt fugace…

Non è la prima volta che il nome di Matteo Berrettini fa capolino nella cronaca rosa del Bel Paese. Qualche mese fa si è sussurrato che abbia avuto un flirt con la conduttrice radiofonica Paola Di Benedetto (la ragazza ha acquisito popolarità per aver rivestito il ruolo di Madre Natura in una edizione di Ciao Darwin e per aver partecipato e vinto il Grande Fratello Vip 4). Il legame tra Matteo e Paola pare però sia durato giusto un paio di settimane. Insomma, una ‘evasione’ passionale più che una love story vera e propria.

Ora Berrettini è stato ‘pescato’ con Melissa Satta. E chissà se anche in questo caso si tratta di un flirt da ‘bruciare’ in fretta oppure se sta per nascere un qualcosa di solido e duraturo. Il tempo, come al solito, fornirà tutte le risposte.