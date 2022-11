Esattamente un mese fa, Melissa Satta annunciava la fine della love story con l’imprenditore Mattia Rivetti. “Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine”, ha scritto su Instagram, corredando il messaggio con un cuore spezzato. Un post tanto stringato quanto inaspettato in quanto, apparentemente, il rapporto sembrava navigare in acque placide. Sulle cause che hanno portato al naufragio sentimentale la showgirl sarda non ha spiaccicato alcuna parola. Ora è il magazine Oggi a raccontare i retroscena dell’addio. Secondo quanto risulta al settimanale, la decisione di troncare è stata presa da Rivetti. Una scelta che avrebbe spiazzato la Satta e che sarebbe dipesa dalla volontà di lei (ma non di lui) di avviare la convivenza.

Il settimanale diretto da Carlo Verdelli ha spiegato che in realtà Melissa e Mattia sono stati investiti dalla crisi già a metà settembre. Lo scossone che ha iniziato a far vacillare la relazione si sarebbe verificato nel momento in cui la Satta avrebbe chiesto all’uomo di affari di andare a vivere assieme. L’ex velina avrebbe nutrito la speranza di condividere ogni momento della sua giornata con l’ex compagno. A quanto pare lui avrebbe avuto progetti ben differenti.

Così il rampollo milanese non se la sarebbe sentita di assumersi nuove responsabilità, decidendo di porre fine alla love story. “Una scelta accolta dalla Satta con incredulità ed amarezza“, rivela Oggi, che aggiunge che la showgirl sarebbe stata praticamente sicura che Rivetti avrebbe accettato di buon grado l’idea di condividere lo stesso tetto. E invece le cose sarebbero andate in modo ben differente. Melissa pare che contasse anche sul bel rapporto che Mattia aveva costruito con suo figlio Maddox (frutto d’amore avuto dalla modella e il calciatore Kevin Prince Boateng). Come poc’anzi detto, invece, l’imprenditore avrebbe scelto di tagliare la corda.

Persone vicine alla coppia, riferisce sempre il magazine Oggi, parlano di una Melissa affranta e delusa che ora si sta facendo forza per ritrovare se stessa in quanto starebbe vivendo un lutto affettivo inaspettato e doloroso. Dopo la fine del matrimonio con Boateng, la showgirl era certa di avere trovato la persona con cui invecchiare. Adesso c’è da voltare pagina e ricominciare da capo.