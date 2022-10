Melissa Satta di nuovo single, è finita con Rivetti: l’annuncio

La famosa ex Velina di Striscia la Notizia annuncia la rottura con l’imprenditore a cui è stata legata per quasi due anni

Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono lasciati. A dare l’annuncio ci ha pensato la stessa showgirl e conduttrice, attraverso il suo profilo Instagram. La 35enne ha condiviso una Storia, dove ha usato davvero pochissime parole, quelle necessarie per annunciare la rottura. La soubrette sarda, nata negli Stati Uniti, ha avviato questa relazione circa due anni fa. Si parlava di recente anche di figli. Ma ecco che la Satta si è ritrovata oggi a dover annunciare l’addio con l’imprenditore, non svelando ulteriori dettagli, come si poteva immaginare.

“Dopo quasi 2 anni la mia relazione è giunta al termine. Grazie Melissa”, queste le parole della showgirl. Melissa Satta e Rivetti hanno sempre cercato di mantenere il più privato possibile il loro rapporto. Spesso ci sono stati, infatti, dei dubbi su come stesse procedendo la loro relazione amorosa. La famosa ex Velina di Striscia la Notizia non ha mai voluto mettere in piazza i fatti della sua vita privata. E, sebbene abbia reso nota la rottura, ha preferito comunque mantenere un profilo basso.

Luca Rivetti non possiede neppure un account Instagram. Gli scatti che li ritraggono insieme sono quasi sempre stati diffusi solo attraverso i giornali di gossip. Non si conoscono, pertanto, i motivi che hanno causato la rottura. In futuro, la Satta potrebbe svelare le cause dell’addio.

I due, fino a qualche mese fa, sembravano far sul serio. Il settimanale Oggi aveva rivelato che c‘era l’intenzione da parte di Melissa Satta e Rivetti di avere un figlio insieme. La conduttrice sarda è già mamma di Maddox, avuto con Kevin Prince Boateng.

La notizia della rottura è arrivata solo qualche mese dopo il matrimonio del suo ex marito. Boateng si è sposato con Valentina Fradegrada lo scorso 11 giugno 2022 a Radicondoli.

Melissa Satta, la storia naufragata con Mattia Rivetti

Sognavano un figlio insieme, ma qualcosa non ha funzionato. Hanno dato via alla loro relazione nei primi mesi del 2021. Secondo quanto ha rivelato Il Corriere della Sera, si sarebbero incontrati attraverso degli amici in comune. Tra loro sarebbe scattato il colpo di fulmine. Dopo la fine del suo matrimonio con Boateng, Melissa Satta aveva finalmente ritrovato la serenità.