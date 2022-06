By

Il calciatore si è sposato con la giovane: la cerimonia si è svolta sui colli senesi, in una cornice romanticissima

Kevin Prince Boateng, 35 anni e Valentina Fradegrada, 30, si sono sposati. Lungo la giornata di sabato 11 giugno, la coppia ha pronunciato il fatidico “Sì”. Dunque, da oggi, il calciatore e l’imprenditrice sono marito e moglie. L’atleta in forza all’Hertha Berlino e la cinque volte campionessa italiana di arti marziali sono convolati a nozze a Radicondoli, delizioso luogo sulle colline senesi. All’evento hanno partecipato circa un centinaio di invitati

Le prime foto del matrimonio sono state pubblicate in esclusiva da Vanity Fair. Gli scatti hanno mostrato l’ex calciatore del Milan in un elegante abito scuro e la sposa in un abito nuziale bianco con fascia. La cerimonia si è svolta all’aperto, tra archi e fiori. A dominare è stato il colore bianco. A dirigerei i lavori ci ha pensato Enzo Miccio.

L’evento è stato impreziosito da una chicca tanto originale quanto innovativa. L’ex marito di Melissa Satta e la compagna, oltre a sposarsi nel mondo reale, sono convolati a nozze anche nel Metaverso, realtà virtuale e parallela. Per partecipare alla cerimonia ‘parallela’ bisognava acquistare un token NFT. La coppia, prima delle nozze, aveva dato tutte le indicazioni su come muoversi nel Metaverso.

“Valentina e Prince invitano a celebrare il loro matrimonio sabato 11 giugno alle ore 16” su @over.metaverse”, scrivevano Boateng e Valentina sui social pochi giorni prima di sposarsi. I biglietti virtuali dal valore di 50 euro ciascuno sono tutti andati venduti, come ha reso noto dalla coppia su Instagram. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza.

Boateng: Melissa Satta è un capitolo chiuso

Il matrimonio con Valentina Fradegrada sancisce una volta di più che Boateng ha completamente voltato pagina dopo la relazione naufragata con Melissa Satta (la coppia scoppiò a fine 2020). Anche l’ex velina di Striscia la Notizia è riuscita a ripartire in amore, imbastendo un’importante relazione con l’imprenditore Mattia Rivetti.

Tornando al ‘Boa’ e alla neo sposa, la proposta di nozze, romanticissima, era giunta lo scorso 6 dicembre. Il calciatore, per l’occasione, ha voluto fare un figurone. Così ha prenotato un intero hotel e si è inginocchiato chiedendo in sposa l’amata che naturalmente ha detto “Sì”.

Kevin e Valentina si sono conosciuti nell’agosto 2021 e si sono stregati reciprocamente. “Ci siamo incontrati ad agosto 2021. Qualche messaggio e una videocall di o-t-t-o ore, durante la quale abbiamo parlato di tutto”, spiegava la Fradegrada in un’intervista del passato. Oggi sono diventati marito e moglie. Viva gli sposi!