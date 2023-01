In questi giorni il nome di Melissa Satta è tornato al centro della cronaca rosa del Bel Paese: dopo la paparazzata con il campione di tennis Matteo Berrettini, infatti, in molti vogliono sapere di più sulla natura del rapporto tra i due. Ad aumentare ancora di più la curiosità sul presente amoroso dell’ex velina è stata l’ultima Instagram story di quest’ultima.

“Chi ti vuole ti cerca, chi ti ama ti trova, chi non vuole perderti fa di tutto. Il resto sono solo scuse“: queste sono le parole apparse sul profilo social di Melissa. Una riflessione abbastanza ambigua che lascia spazio a più interpretazioni: si tratta di una stoccata all’ex Mattia Rivetti che non l’ha più cercata o di una dedica alla sua nuova frequentazione che, invece, l’ha trovata? Ecco la domanda a cui i più curiosi stanno cercando una risposta.

La showgirl e Rivetti hanno avuto una relazione durata due anni, finita improvvisamente lo scorso autunno. Prossimi alla convivenza, l’imprenditore pare che abbia deciso di tirarsi indietro. Una decisione che avrebbe lasciato la Satta sbigottita. Non sarebbe sbagliato, dunque, pensare a una frecciatina per l’ex compagno, al quale aveva affidato nuovamente il suo cuore dopo la fine del matrimonio con l’ex marito, Kevin Prince Boateng.

Allo stesso modo, la storia con Mattia pare essere ormai acqua passata, considerando le recenti foto della modella in compagnia del tennista italiano Berrettini. Le indiscrezioni su un’amicizia speciale si sono fatte tambureggianti dopo gli scatti pubblicati dalla rivista “Chi” lo scorso mercoledì. Scatti che sembrano confermare un’effettiva frequentazione tra i due.

Inoltre, l’atleta svolge una vita alquanto frenetica, a causa dei numerosi tornei a cui deve partecipare in giro per il mondo. Nonostante questo, sembrerebbe aver trovato il tempo per approfondire la conoscenza con la conduttrice di “Goal Deejay”.

Secondo quanto documentato sempre da “Chi”, Berrettini ha, in effetti, scelto di trascorrere le sue giornate milanesi accanto alla sua nuova fiamma. Proprio per questo, le parole della 36enne sarda potrebbero cadere a pennello: non esistono scuse quando una persona ti vuole davvero. C’è invece qualcuno che ha letto il messaggio di Melissa in un’altra chiave, ipotizzando che pure Berrettini l’abbia delusa.

Insomma, la verità sull’attuale situazione sentimentale della mamma del piccolo Maddox continua ad essere un mistero. Non resta che attendere per scoprire se nascerà una storia d’amore con il bel tennista o se, in realtà, il cuore di Melissa ha ancora bisogno di tempo per guarire dall’ultima scottante delusione.