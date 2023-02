By

Matteo Berrettini e Melissa Satta fanno coppia. Dopo le paparazzate dei giorni scorsi, l’ex velina di Striscia la Notizia e l’asso del tennis romano non si nascondono più tanto che hanno deciso di piombare allo stadio San Siro insieme per seguire il derby Milan-Inter lungo la serata di domenica 5 febbraio. Prontamente le telecamere di Dazn li hanno inquadrati in tribuna, firmando di fatto uno scoop di cronaca rosa.

Non si tratterebbe di un flirt passeggero, dunque: la modella e l’atleta si frequentano e pare in modo ‘serio’. D’altra parte la Satta, dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, era stata chiara: aveva detto di aver raggiunto una certa maturità e che avrebbe voluto solo relazioni ‘serie’ da lì in avanti. E una love story ‘seria’ l’ha avuta: quella con l’imprenditore Mattia Rivetti. Tutto però è sfumato pochi mesi fa. Si mormora che l’uomo d’affari non avrebbe accettato la convivenza e abbia spezzato il cuore della showgirl. Ero ecco che è spuntato Berrettini a rimettere assieme i cocci.

Dunque, seguendo il filo del ragionamento della Satta, se decide di imbastire una storia con una persona è perché ritiene che si possa costruire con la medesima un qualcosa di solido, al di là poi di come possa andare a finire. Insomma, l’intento è quello: ecco perché si pensa che la nascente relazione non sia sbocciata come una vicenda passionale da bruciare rapidamente.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, lo sport è la passione comune

Berrettini e Melissa hanno sicuramente in comune la passione per lo sport. Infatti il loro primo avvistamento è avvenuto lo scorso 20 gennaio, quando hanno visto insieme la partita dell’Eurolega di basket tra l’Olimpia Milano e il Lyon-Villeurbanne al Forum di Assago. I due, dopo il match, si sono poi diretti in un locale milanese. Chi Magazine ha rivelato che quella notte l’hanno trascorsa assieme, a casa di lei.

Chissà che Melissa, dopo tante ferite d’amore, abbia trovato un rifugio sicuro e confortevole. Parlare di grande amore è senza dubbio prematuro, sussurrare che ci sia in corso una frequentazione ‘seria’ invece no. E se saranno rose…