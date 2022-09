Rkomi ha una nuova fidanzata ma rivede Paola Di Benedetto

Il cantante e nuovo giudice di X Factor ancora al centro del gossip per via della sua intensa vita privata

Ancora gossip su Rkomi. Dopo aver fatto chiacchierare tutta l’estate per via della sua liaison con Paola Di Benedetto, ex Madre Natura ed ex vincitrice del Grande Fratello Vip oggi speaker e conduttrice in carriera, il cantante avrebbe trovato una nuova fidanzata. A riportare l’indiscrezione il portale The Pipol.

Pare che Rkomi, che dopo aver partecipato al Festival di Sanremo è stato ingaggiato come giudice di X Factor, stia vivendo un flirt piuttosto importante con Dj Silvie Loto. Fiorentina ma residente a Milano è molto conosciuta nei club e nelle discoteche. Per tanti anni è stata una delle dj resident del Goa, noto locale di Roma.

Rkomi e Dj Silvie Loto, tra l’altro appassionata di moda e cinema, sarebbero stati paparazzati a cena, in un ristorante molto elegante di Firenze. Una cena dunque galante e romantica per la presunta nuova coppia. Intanto l’artista – vero nome Mirko Martorana – avrebbe rivisto l’ex Paola Di Benedetto in radio, a RTL 102.5, per la presentazione della nuova edizione di X Factor.

L’incontro tra i due non avrebbe avuto nessun colpo di scena: tra Rkomi e Paola Di Benedetto sarebbero rimasti stima e affetto, come si è visto anche sul palco del Power Hits Estate dove tra il musicista e la giovane presentatrice c’è stato uno scambio simpatico di battute e nulla più.

La vita privata di Paola Di Benedetto

Se Rkomi sembra intenzionato a ripartire con Dj Silvie Loto Paola Di Benedetto risulta single al momento. Prima di Rkomi ha amato un altro cantante: per oltre due anni è stata legata a Federico Rossi, componente del duo musicale Benji & Fede. Nonostante una convivenza avviata a Milano la coppia è scoppiata: il sentimento tra i due si è spento.

Nel passato amoroso di Paola Di Benedetto anche una lunga storia d’amore con il calciatore del Prato Matteo Gentili, terminata dopo l’avventura a Ciao Darwin dove ha debuttato nei panni di Madre Natura, e un breve ma chiacchierato flirt con Francesco Monte, conosciuto all’Isola dei Famosi nel 2018.