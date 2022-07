Continua a far chiacchierare la fine della relazione tra Rkomi e Paola Di Benedetto. Una relazione piuttosto breve, durata giusto il tempo di una copertina. Solo qualche settimana fa il cantante e la giovane conduttrice sono finiti sul settimanale Chi per via di un loro incontro notturno. Un’uscita bollente, dove non sono mancati baci e abbracci assai passionali.

Paola Di Benedetto e Rkomi non hanno mai ufficializzato la loro liaison ma si sono mostrati a cena con due amici speciali: Fedez e Chiara Ferragni. Poi il nulla. Secondo i gossip il nuovo giudice di X Factor avrebbe mollato su due piedi l’ex concorrente del Grande Fratello Vip per concentrarsi sulla musica, ad oggi la sua priorità.

Rkomi – vero nome Mirko Martorana – avrebbe lasciato l’ex Madre Natura di Ciao Darwin con un messaggino. In seguito sarebbe stato avvistato con una bionda misteriosa che, secondo le malelingue, potrebbe trattarsi di una nuova fiamma.

Intanto Ivan Rota lancia su Dagospia il gossip che non ti aspetti: su Paola Di Benedetto avrebbe messo gli occhi un altro cantante famoso. Nientepopodimeno che Blanco, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con Brividi. Il rapper risulta fidanzato con la ballerina Martina Valdes ma pare sia rimasto molto colpito dalla presentatrice.

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip nel 2020 Paola Di Benedetto ha iniziato a darsi da fare come speaker radiofonica: lavoro che le ha permesso di conoscere tanti musicisti. Tra un’intervista e l’altra la 27enne avrebbe lasciato il segno: come andrà a finire con Blanco? E con Rkomi è davvero un capitolo chiuso?

Il passato amoroso di Paola Di Benedetto

Tra l’altro Paola Di Benedetto ha già amato in passato un cantante: per oltre due anni è stata legata a Federico Rossi, componente del duo musicale Benji & Fede. Nonostante una convivenza avviata a Milano la coppia è scoppiata: il sentimento tra i due si è spento.

Nel passato amoroso di Paola Di Benedetto una lunga storia d’amore con il calciatore del Prato Matteo Gentili e un breve flirt con Francesco Monte, conosciuto all’Isola dei Famosi nel 2018.