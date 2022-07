“Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati, lei ha già un altro”

La storia fra Paola Di Benedetto e Rkomi, a quanto pare, potrebbe essere stata più che altro un fuoco di paglia piuttosto che una fiammata di passione e di vero amore. Stando alle ultime indiscrezioni apparse online, infatti, pare proprio che il loro rapporto sia già al capolinea.

Questo, perlomeno, è quello che racconta quest’oggi sul suo profilo Instagram la regina del gossip Deianira Marzano. L’influencer campana, rispondendo alla domanda di un follower che le chiedeva un’opinione sui due, ha sganciato la bomba (per la seconda volta) rivelando un pettegolezzo rimasto fino ad oggi inedito.

“Si vocifera che lei già frequenti un altro. Storia durata poco, manco il tempo di iniziare” ha scritto acidamente la Marzano, non rivelando però ulteriori dettagli su questo terzo incomodo.

Chi segue la Marzano, in realtà, era già aggiornato sulla crisi da più di qualche giorno. Giusto un paio di giorni fa, l’influencer aveva lasciato intendere che il rapporto fra i due fosse, in buona sostanza, una sorta di trovata pubblicitaria. “Tutto quel boom e poi sono spariti. Io dico solo pubblicità per fare un po’ di rumore o forse un fuoco di paglia” aveva scritto “Deia”. A quanto pare, dietro le sue dichiarazioni c’era anche un “elemento di disturbo” in più di cui fino ad ora nessuno aveva parlato.

Quale sia l’identità della misteriosa nuova fiamma di Paola Di Benedetto non è dato sapere. Quel che è certo è che, come fatto notare dai fan, i due non si sono più fatti vedere in giro insieme (né sui social) dopo i primi scatti rubati e la foto “ufficiale” insieme ai Ferragnez.

Aggiornamento: secondo Pipol Gossip la frequentazione non si sarebbe interrotta per colpa di un terzo incomodo, bensì per un altro motivo. Pare infatti che Rkomi abbia deciso di allontanarsi da Paola per stare distante dalla “sovraesposizione mediatica e dai gossip”. A chiudere i rapporti sarebbe stato proprio Rkomi, sembra addirittura con un semplice SMS.

Paola Di Benedetto e Rkomi: la loro (breve) storia d’amore

Le voci sul flirt fra i due si sono rincorse per diversi giorni, intensificandosi in modo particolare in occasione del concerto Radio Zeta Future Hits, dove entrambi hanno avuto modo di partecipare.

Qualche giorno dopo Fedez, ospite di RTL 102.5 (dove la Di Benedetto lavora come speaker) aveva preso in giro la modella, facendole una domanda su Rkomi che aveva insospettito molti. A breve distanza temporale, lo stesso Fedez aveva pubblicato sul suo profilo uno scatto “doppia coppia” dove la bella Paola appariva finalmente al fianco del suo Mirko.

La conferma della relazione, in realtà, era online già da qualche giorno. Il settimanale Chi, infatti, aveva pubblicato una serie di scatti inequivocabili dove si vedevano i due teneramente abbracciati e intenti a baciarsi per la strada. Evidentemente si dev’essere trattato di un sentimento, per quanto sincero, legato solo al bollente periodo estivo.