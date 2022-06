Paola Di Benedetto e Rkomi, rottura dopo foto di Chi? “Si sono già lasciati”

Arriva una segnalazione bomba su Paola Di Benedetto e Rkomi, proprio in questi minuti. Secondo questa nuova indiscrezione, la coppia sarebbe già scoppiata, probabilmente dopo la paparazzata su Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini proprio oggi è uscito fuori con il nuovo numero che ha visto protagonisti la conduttrice radiofonica e il cantante milanese.

I due sono stati beccati in atteggiamenti teneri, tra abbracci e baci. Dunque, tale servizio ha fatto da conferma agli ultimi gossip sul loro conto. Ora, però, Very Inutil People lancia un’indiscrezione su Paola e Rkomi che va ad aggiungere del mistero. Se fino a qualche ora fa sembrava essere arrivata la conferma ufficiale e definitiva su questa love story, in questi minuti si parla già di rottura.

“Secondo qualcuno però i due si sarebbero già lasciati”, scrive il sito web. Una segnalazione, che arriverebbe da una fonte vicina alla speaker radiofonica, parla della fine della storia, in quanto “la frequentazione non sarebbe decollata”. Sembra che la Di Benedetto e Rkomi abbiano già preso strade diverse da circa due settimane. Non solo, pare che addirittura Paola sia stata “già avvistata a cena con un’altra persona”.

Dunque, la vincitrice del GF Vip 4 starebbe già dedicando le sue attenzioni a qualcun altro. Una persona vicina a lei sarebbe certa della fine di questa relazione, che forse non è mai iniziata. Ma c’è da considerare che solo qualche giorno fa, in un’intervista su RTL, Fedez ha stuzzicato la Di Benedetto sui gossip riguardanti il cantante milanese, che ora lo affianca nella giura di X Factor con Ambra Angiolini.

Il rapper avrebbe dovuto sapere della loro rottura. La storia potrebbe essere, dunque, naufragata proprio in questi giorni. Intanto, si notano alcuni dettagli. Innanzitutto, l’ultima volta che Paola e Rkomi sono apparsi insieme pubblicamente l’ultima volta l’1 giugno. Sembra che le foto uscite oggi su Chi siano state scattate circa una settimana prima.

Questo si è dedotto attraverso l’outfit della Di Benedetto, che appare negli scatti con la stessa camicia a righe indossata intorno all’ultima settimana di maggio, come è possibile notare dal suo profilo social. Ovviamente, c’è anche la probabilità che Paola abbia indossato lo stesso capo nei giorni successivi. Dunque, questo è un dettaglio trascurabile. Non resta che attendere per scoprire se questa segnalazione corrisponde alla realtà dei fatti oppure no.