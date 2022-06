Paola Di Benedetto e Rkomi: Fedez prende la conduttrice alla sprovvista

By

Paola Di Benedetto e Rkomi sono finiti al centro delle notizie di gossip in questi giorni. Ora a confermare che tra loro c’è un flirt in corso ci pensa Fedez! Ebbene sì, il rapper inaspettatamente fa una particolare domanda all’ex Madre Natura, che però non cede alle provocazioni e riesce a gestire al meglio tutta la situazione. Il fatto che Fedez abbia cercato di affrontare l’argomento sembra fare da conferma allo scoop su questo nuovo flirt. Il tutto è accaduto nel corso di un’intervista che il marito di Chiara Ferragni ha rilasciato su RTL.

I giudici di XFactor, lui compreso, stanno rispondendo alle prime curiosità. Ospite sul noto programma radio, Federico – oggi duramente criticato da Selvaggia Lucarelli per via degli audio con lo psicologo resi pubblici nei giorni scorsi – ha stuzzicato Paola su Rkomi. Va precisato che la Di Benedetto conduce su RTL la striscia The Flight con Matteo Campese e Francesco Taranto, da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 17.00. Dunque, quando è accaduto tutto, stava appunto intervistando Fedez.

“Sono tutti molto simpatici, carini. Rkomi mi è sembrato molto simpatico. Dicono lo sia… Tu Paola lo hai mai conosciuto?”, così il rapper stuzzica la Di Benedetto, parlando delle persone che ha ritrovato a X Factor quest’anno (Rkomi è uno dei giudici). Paola, probabilmente, non si aspettava di ricevere una simile domanda di fronte alle telecamere. Nonostante ciò, la giovane conduttrice radiofonica non cede alla provocazione e cerca di restare in una posizione tranquilla.

“Certo, lo abbiamo avuto qui mille volte, anzi lo salutiamo?”, così Paola ha risposto a Fedez, intento a stuzzicarla. E proprio perché il rapper è arrivato a porre questa domanda alla Di Benedetto, in molti credono che si tratti di una vera e propria conferma alle ultime news di gossip sul loro conto. Per il momento, entrambi sembrano preferire la riservatezza.

Solo qualche giorno fa, The Pipol ha reso ufficiale la notizia su questa nuova love story. Pare che Rkomi e Paola Di Benedetto siano fidanzati e facciano sul serio, a solo un mese di distanza dal loro primo incontro. La situazione sarebbe subito apparsa chiara a entrambi, che si sarebbero scoperti in pochissimo tempo innamorati.

Ora non resta che attendere una conferma ufficiale da parte di Paola e Rkomi, che attualmente vogliono mantenere il riserbo su ciò che sta accadendo. Anche se probabilmente non si aspettavano questo intervento di Fedez, che sembra confermare i gossip.