“Paola Di Benedetto si è fidanzata ufficialmente con Rkomi”

By

Nuovo amore per l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip, in passato legata a Federico Rossi del duo musicale Benji & Fede

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Rkomi avrebbe spiccato il volo. Da settimane si parla di una liaison tra l’ex Madre Natura e il cantante ma solo ora è arrivata l’ufficializzazione da parte di The Pipol. Il nuovo portale d’informazione assicura che i due si sarebbero fidanzati seriamente a un mese dal primo incontro che sarebbe avvenuto grazie ad alcuni amici in comune.

Tra un appuntamento e l’altro Paola Di Benedetto e Rkomi si sarebbero scoperti innamorati e a breve dovrebbero uscire anche le foto che documenterebbero questa nuova storia d’amore pronta ad infiammare lo showbiz italiano. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito, segno che qualcosa di vero c’è.

Paola Di Benedetto, ex vincitrice del Grande Fratello Vip oggi conduttrice in carriera, è stata legata in passato ad un altro musicista, Federico Rossi del duo musicale Benji & Fede. Nonostante una convivenza avviata la relazione è finita ma i due sono rimasti buoni amici.

Piccola curiosità: Rkomi è il nuovo giudice di X Factor. Di recente Paola Di Benedetto ha sostenuto il provino per condurre il talent show di Sky ma la produzione ha preferito alla fine Francesca Michielin, prima donna a condurre il programma dopo Alessandro Cattelan e Ludovico Tersigni. Per poco, dunque, Paoletta e Rkomi rischiavano di condividere non solo la vita privata ma pure quella lavorativa…

Chi è Rkomi

Rkomi – vero nome Mirko Martorana – è uno dei cantanti italiani del momento. Il suo Taxi Driver è stato l’album più venduto e ascoltato del 2021. Nel 2022 la partecipazione al Festival di Sanremo, dove si è fatto notare per i suoi look senza maglietta sul palco dell’Ariston.

Cresciuto nella periferia milanese senza il padre – che non ha mai conosciuto – Rkomi è molto legato alla madre e al fratello. Il ragazzo non ha portato a termini gli studi. Da adolescente ha infatti abbandonato l’Istituto Alberghiero e ha iniziato a lavorare come muratore, lavapiatti, barista.

Il debutto nella musica è arrivato a diciotto anni con piccole collaborazioni che sono state notate prima da Calcutta e poi da Marracash. Oggi vanta feautiring con svariati artisti: da Elisa a Irama, passando per Sfera Ebbasta ed Elodie.

Rkomi è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata: non si conoscono i nomi delle sue ex fidanzate. In un’intervista a Verissimo della scorsa primavera si è dichiarato single ma aperto a nuove conoscenze.