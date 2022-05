Paola Di Benedetto e Rkomi, è amore? Il gossip: “Stupendi da vedere…”

Paola Di Benedetto e Rkomi stanno insieme? Sembra che sia nata una nuova coppia, almeno secondo l’ultima indiscrezione lanciata su Instagram da Amedeo Venza. L’esperto di gossip condivide un messaggio ricevuto da un utente, che si dice certo di aver visto i due baciarsi. Al momento, non ci sono foto che confermano questo bacio (va precisato). Nonostante ciò, i video vedono Paola e Rkomi vicini a un evento di Just Cavalli. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip avrebbe ritrovato l’amore a fianco del cantante, uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2022.

Dopo la fine della sua relazione con Federico Rossi, la Di Benedetto non ha annunciato altre svolte nella sua vita sentimentale. I suoi fan, però, sono in attesa di ricevere liete notizie al riguardo. Sembra che ora stiano arrivando, con la presenta nuova frequentazione con il famoso cantante. Rkomi, che dovrebbe essere uno dei nuovi giudici di X Factor, pare sia riuscito a conquistare il cuore di Paola. Il condizionale è d’obbligo, visto che non ci sono delle conferme ufficiali da parte dei due diretti interessati.

“Ciao Amedeo, io lavoro al Just Cavalli e ieri c’era un evento molto figo con tanti nomi della tv, tra cui la Paola Di Benedetto che era attaccatissima con Rkomi e si sono anche baciati. Erano stupendi da vedere”

Questo il messaggio che Venza ha ricevuto in queste ultime ore e che fa da indiscrezione sulla presunta relazione di Paola e Rkomi. Alla Di Benedetto, in questi ultimi anni, è spesso stata protagonista di vari gossip sulla sua vita sentimentale. In particolare, di recente, i gossip la vedevano molto vicina all’attore e presentatore di X Factor, Ludovico Tersigni.

Qualche utente sui social si dicevano sicuri di averli visti scambiarsi un bacio. Ma a smentire ci aveva pensato la stessa Paola, attraverso il suo profilo social. L’ex gieffina aveva chiarito che si trattava di una fake news. Scendendo nel dettaglio, aveva confermato che da anni lei e Tersigni sono solo amici. Detto ciò, aveva assicurato di essere single e di non avere, appunto, un fidanzato.

La sua vita lavorativa è molto piena, tanto che credeva “di non avere tempo per un fidanzato ora”. Non era ciò che in quel preciso momento stava cercando. Ora, però, la situazione potrebbe essere cambiata. Chiaramente, anche in questo caso in cui si parla solo di un’indiscrezione, Paola Di Benedetto potrebbe smentire di avere una relazione amorosa con Rkomi. I fan dovranno, dunque, attendere delle conferme o delle smentite per conoscere la verità.