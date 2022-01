Paola Di Benedetto e Federico Rossi, “rapporti gelidi”: l’altra verità di CHI

I due ex avevano sottolineato di essere rimasti in ottimi rapporti dopo la rottura ma il settimanale diretto da Signorini racconta altro

Paola Di Benedetto – giovane modella, influencer e conduttrice vicentina – e Federico ‘Fede’ Rossi – ex membro del duo Benji&Fede e oggi cantante solista di successo – hanno vissuto un lungo e importante amore, giunto al capolinea qualche mese dopo il trionfo della ragazza al Grande Fratello Vip 4. Un fulmine a ciel sereno per i fan. All’epoca del naufragio sentimentale, la Di Benedetto si affrettò a chiarire che la fine della love story si era consumata in modo non burrascoso e che con l’ex fidanzato era rimasta in buoni rapporti. Ora Chi Magazine racconta un’altra versione: secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, attualmente, Paola e Federico avrebbero “rapporti gelidi”.

Il magazine ha sussurrato che lo scorso weekend Paola ha festeggiato i suoi 27 anni in un noto locale milanese. Gli invitati sono stati circa una cinquantina, tutti con posto a sedere, ma tra questi non c’è stato Federico Rossi. I “rapporti tra i due sono gelidi e Paola ha scelto di non averlo intorno in occasione della propria festa”, ha evidenziato Chi. Altro assente, ha reso noto sempre il settimanale, è stato Ludovico Tersigni, attore nonché conduttore di X Factor 2021.

Tersigni e la 27enne vicentina sono stati chiacchierati di recente dal gossip del Bel Paese che ha persino parlato di un bacio ‘clandestino’ in un locale all’ombra della Madonnina. Insomma, c’è chi ha sostenuto che tra i due ci sia stato del tenero. Quando è trapelato lo spiffero, è intervenuta la diretta interessata, ossia la Di Benedetto che ha bollato l’intera faccenda come una fake news. Altrimenti detto ha smentito di avere avuto una liaison con Ludovico. In particolare la conduttrice ha rimarcato di conoscere Tersigni da tempo e di avere con lui un legame amichevole e professionale, ma non passionale. In parole povere: amici ma non fidanzati.

Al netto di ciò, Ludovico Tersigni non è stato presente al 27esimo compleanno della vicentina. L’invito sarebbe arrivato per lui, ma a tenerlo lontano dalla festa sarebbero stati degli impegni lavorativi. Come poc’anzi accennato, non sarebbe stato così per quel che riguarda il cantante modenese Federico Rossi: sembra che a lui non sia stato recapitato alcun invito.