Paola Di Benedetto insieme a Fede: la foto fa impazzire i fan

La foto di Paola Di Benedetto e Federico Rossi sta facendo impazzire i fan. Sono tanti coloro che sono rimasti davvero delusi quando è arrivato l’annuncio sulla rottura, qualche mese fa. A rendere nota la fine della loro storia d’amore è stata inizialmente l’ex gieffina, che ha condiviso un lungo messaggio, attraverso il quale ci ha tenuto a precisare che non c’era stata “nessuna mancanza di rispetto”. Ha poi aggiunto che tra loro non c’è stato “nessun tradimento”. Semplicemente sono arrivati alla consapevolezza di voler andare avanti con le loro vite separati.

Ed ecco che, nella serata di ieri, Paola e Fede si sono rivisti. Nonostante ciò, è bene precisare che non c’è comunque alcun riavvicinamento sentimentale. Infatti, con grande serenità, la Di Benedetto condivide su Instagram un selfie che la ritrae mentre brinda insieme al suo ormai ex fidanzato: “Brindiamo a questa bella serata”. Nello scatto è possibile vedere la giovane influencer sorridente, mentre Fede alza in alto un bicchiere. Ma perché ieri si trovavano insieme?

Entrambi hanno trascorso la serata all’Arena di Verona, per l’evento Rtl 102.5 Power Hits Estate. La Di Benedetto è stata una delle conduttrici dell’evento, mentre Fede si è esibito con Annalisa sulle note del loro brano Movimento Lento. Ed è stata proprio Paola ad annunciare il loro arrivo sul palco. “A questa presentazione ci tengo particolarmente”, ha affermato Paola.

Intanto, Fede le ha fatto, sempre attraverso i social, il suo in bocca al lupo per la serata. Tra loro è rimasto un buon rapporto. In una recente intervista sul Corriere della Sera, il cantante ha confermato che sono “in ottimi rapporti”. E questo è ora evidente, visto che dopo l’evento all’Arena di Verona, i due hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo insieme. I fan sono felicissimi di vederli così sereni dopo la fine della loro storia d’amore.

Nel frattempo, la Di Benedetto è entusiasta per quanto accaduto ieri sera. “È stata una notte straordinaria”, scrive su Instagram. Paola dichiara che non avrebbe mai pensato nella vita “di debuttare come conduttrice in uno scenario come questo”. Spera di non aver deluso le aspettative dei suoi fan, che intanto dimostrano di essere fieri di lei.

Ringrazia tutti per la serata che ha vissuto e per il supporto che ha ricevuto. “Come dice il grande Liga, il meglio deve ancora venire”, conclude così il suo lungo messaggio sull’evento, che ha visto come vincitore Marco Mengoni, con il brano Ma stasera.