Rkomi: “Non cercherò mio padre. Ecco perché mi tolgo la maglia sul palco”

Tra vita privata e musica Rkomi si è raccontato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Mirko Martorana – questo il vero nome del cantante – ha ricordato alcuni aspetti della sua infanzia complicata e travagliata. Il 27enne è cresciuto solo con la madre e il fratello maggiore di nove anni: non ha mai conosciuto il padre. Un’assenza che ha indubbiamente pesato sul vissuto dell’artista, cresciuto tra l’altro alla periferia di Milano, in un quartiere tutt’altro che agiato.

A Verissimo Rkomi ha spiegato di aver visto il genitore in fotografia ma di non averlo mai incontrato personalmente. E oggi, che è così concentrato sulla musica e sulla sua carriera, non ha alcuna intenzione di recuperare. “Non ne sento il bisogno, andava fatto prima”, ha chiarito il musicista a Silvia Toffanin.

La boxe thailandese

A salvare Mirko Martorana da ansia e pensieri negativi è stata la boxe thailandese: una disciplina scoperta all’età di 17 anni che gli ha forgiato il fisico ma soprattutto la mente. “Mi ha tolto dalla strada e ho capito che con la positività le cose diventano più rosee”, ha confidato nel programma di Canale 5.

Il mistero della maglietta

Rkomi ha poi rivelato perché sul palco si toglie spesso la maglietta: succede durante i suoi concerti ma è accaduto pure al Festival di Sanremo 2022, dove ha presentato il brano Insuperabile diventato ben presto una hit radiofonica. “Il palco per me è sacro. Il palco per me è casa. Quindi se mi va di fare una cosa la faccio”, ha confidato.

Rkomi non è fidanzato

Al momento Rkomi è più che mai concentrato sulla sua carriera, che ha spiccato il volo dopo tanti anni di gavetta. Il giovane non è fidanzato: si è dichiarato single e aperto alle donne. Mirko Martorana ha però chiarito che non è facile far conciliare carriera e vita privata. Il suo è un lavoro che assorbe molte energie e solo una donna forte può capirlo. Una donna che al momento non c’è e che forse arriverà presto…

Chi è Rkomi

Classe 1994, Rkomi non ha portato a termini gli studi. Da adolescente ha infatti abbandonato l’Istituto Alberghiero e ha iniziato a lavorare come muratore, lavapiatti, barista. Il debutto nella musica è arrivato a diciotto anni con piccole collaborazioni che sono state notate prima da Calcutta e poi da Marracash. Ad oggi Rkomi ha pubblicato due album: il secondo, Taxi Driver, è stato il più venduto del 2021.