Paola Di Benedetto: incontri e baci, così è decollata la passione con Rkomi

Si frequentano, c’è un flirt in corso; anzi no, sono amici e basta. Da giorni Paola Di Benedetto e Rkomi sono finiti al centro del gossip. Da un lato chi ha sussurrato che ci fosse del tenero, dall’altro chi ha assicurato che il cantante milanese e la conduttrice vicentina fossero soltanto amici. Ci ha pensato il magazine Chi a levare ogni dubbio sulla questione, pubblicando delle fotografie esclusive in cui si vedono i due giovani baciarsi appassionatamente. Altrimenti detto, è nata una coppia. Trattasi di un flirt estivo passeggero oppure di qualcosa di più importante? Questo sarà il tempo a dirlo. Quel che è certo è che l’ex Madre Natura di Ciao Darwin e l’esplosivo musicista non sono “solo” amici.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha fornito anche i dettagli della frequentazione, spiegando che Paola e il cantante si sono incontrati per la prima volta in quei di Milano, dove entrambi dimorano, grazie a degli amici comuni. Dopodiché ci sono stati alcuni zuccherosi gesti social reciproci e altri incontri. Pian piano si sono conosciuti meglio finché hanno deciso di darsi una possibilità. Come poc’anzi accennato sarà il tempo a dire se il legame che si sta creando abbia basi solide oppure no.

Paola Di Benedetto: il cuore della conduttrice ha ricominciato a battere

Dopo aver chiuso la love story con Federico Rossi, Paola Di Benedetto si è rifugiata negli affetti più stretti: la famiglia e le amiche. La relazione, a gran sorpresa, naufragò dopo che lei uscì da vincitrice dalla Casa del Grande Fratello Vip 4. Tutto sembrava andare a gonfie vele con il cantante di ‘Pesche’; la Di Benedetto aveva anche perdonato l’artista, che mesi prima l’aveva tradita.

Poi, come un fulmine a ciel sereno, Paola e ‘Fede’ annunciarono l’addio, assicurando di essere rimasti comunque in buoni rapporti. Ora, a distanza di un paio d’anni da quella rottura sentimentale, il cuore della conduttrice radiofonica ha ripreso a battere all’impazzata. E, di nuovo, lo ha fatto per un cantante: Rkomi.