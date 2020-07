Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, incontro speciale per le ex di Monte

Giulia Salemi e Paola Di Benedetto si sono incontrate per trascorrere una serata tra sole donne. Tra amiche che si vogliono un gran bene. È nato un rapporto speciale e la Salemi adesso è triste perché la sua amica dovrà lasciare la sua vicina di casa. Cosa succederà? In tutto questo c’entra Federico Rossi… Procediamo con ordine. Dopo il periodo di quarantena, Paola ha avuto mille impegni lavorativi che l’hanno portata fuori casa (e una vacanza col suo fidanzato); lo stesso vale per Giulia Salemi, che si è spostata molto per pubblicizzare il suo libro Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato. Ora hanno trovato del tempo per loro: una cena molto salutare (ci tengono parecchio alla linea) e tante confidenze. Sicuramente non avranno parlato di Francesco Monte: si saranno già scambiate tante confessioni in tempi non sospetti, considerato che è il loro ex in comune. Francesco fa parte del passato, adesso sono concentrare sulla loro carriera. E Paola su un passo importante che dovrà compiere con Fede!

Convivenza Federico Rossi e Paola Di Benedetto: Giulia Salemi conferma tutto

Grazie a Giulia Salemi, abbiamo avuto la certezza che Paola Di Benedetto e Federico Rossi andranno a convivere: si è lasciata scappare delle informazioni che la sua amica avrebbe voluto tenere per sé! Durante le sue storie di Instagram, Paola ha cercato di zittire la Salemi, senza riuscirci, però: “Si sta trasferendo con Fede. Rimarremo vicine”. Comunque era chiara a tutti la notizia della convivenza: gli ultimi messaggi di Fede e Paola hanno fatto ben capire che avrebbero fatto quel passo. Giulia Salemi, felicissima per la scelta della sua amica, ma per un verso è anche triste perché non saranno più vicine di casa. Giulia e Paola avranno altre occasioni da trascorrere insieme, intanto questa sera è solo per loro: “Se la Di Benedetto non va dalla Salemi, la Salemi va dalla Di Benedetto”.

Ex Francesco Monte, ormai è acqua passata: news su Giulia Salemi e Paola Di Benedetto

Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono pronti ad andare a vivere insieme. E il matrimonio? Ci sarà tempo anche per questo. Con la loro ultima scelta, verranno spazzati via tutti i pettegolezzi senza fondamento sul loro conto. Paola, durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, aveva avuto un flirt con Francesco Monte, che però è durato da Natale a Santo Stefano. Da quello che sappiamo, i due non si parlerebbero più: lei, attualmente, continua a lavorare come modella e fashion blogger (anche la sua vita privata fa parecchio chiacchierare); lui ha appena scritto un libro.