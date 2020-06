Francesco Monte primo libro: confessioni su Cecilia, Giulia e altre storie

La notizia è stata pubblicata da Giornalettismo ed è molto succosa poiché riguarda l’uscita del primo libro di Francesco Monte. Al momento il diretto interessato non ha commentato le ultime news, visto che su Instagram i post pubblicati ci aggiornano su tutt’altro, ad esempio su allenamenti in palestra, sponsorizzazioni e non solo, ma non riteniamo si tratti di un’indiscrezione inattendibile: con Giulia De Lellis infatti l’idea di pubblicare libri sulla propria vita senza escludere i momenti più delicati delle relazioni vissute si è rivelata vincente; non per niente a scriverne uno è stata pure Giulia Salemi, come sapete ex di Francesco Monte che si era innamorata perdutamente di lui sin dalle prime puntate del Grande Fratello Vip 3.

Primo libro Francesco Monte: la verità su Giulia Salemi e le altre storie d’amore

Giornalettismo scrive che Monte si soffermerà sulla propria vita e soprattutto sui propri amori, da Cecilia Rodriguez a Paola di Benedetto senza tralasciare ovviamente la Salemi che ha parlato di lui nel suo primo libro, Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato, in cui ha ripercorso i momenti salienti della loro storia d’amore. Non escludiamo quindi numerose stoccate alla ragazza, visto che sulla storia di Francesco e Giulia i pettegolezzi si sono sempre rincorsi senza sosta e proprio col suo libro la Salemi li ha fomentati non poco. Ci interesserebbe sapere di più anche sul rapporto con Cecilia, storia d’amore che ha segnato Francesco e che è finita dopo che lei ha conosciuto Ignazio Moser al Gf Vip (oggi tra l’altro la più piccola delle Rodriguez è incinta).

Francesco Monte, libro destinato al successo: l’ex tronista di UeD da sempre protagonista del gossip

Inutile dirvi che l’interesse per questo libro è già alle stelle: Francesco è stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne, ha fatto molto parlare della sua storia con Teresanna Pugliese, poi per il presunto tradimento con Jessica Cerniglia e molto altro ancora; se Monte dovesse ripercorrere tutte queste tappe il libro, il cui nome è ancora sconosciuto, riscuoterebbe senz’altro grande successo non solo tra i fan ma anche tra i più appassionati. Ovviamente sarà dato spazio anche a Isabella De Candia, la sua attuale fidanzata con la quale sogna di convolare a nozze. Aspettiamo a questo punto la conferma dell’uscita. Restate con noi!