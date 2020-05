Giulia Salemi libro, video: “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”

Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato, nuovo libro di Giulia Salemi

Il libro di Giulia Salemi è realtà. Oggi è il grande giorno, per l’influencer: dopo aver lanciato un countdown su Instagram, adesso abbiamo avuto la conferma che era riferito all’uscita del suo primo libro. Non è la prima – e non sarà l’ultima – star dei social a raccontare la propria storia attraverso alcune pagine: anche Giulia De Lellis lo ha fatto, raccontando quello che era veramente successo con Andrea Damante (col quale poi ci è ritornata insieme). Il titolo del libro della Salemi è molto loquace: “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato” (edito da Mondadori). Questo dimostra perfettamente che uno dei temi affrontati è l’amore. E sicuramente sarà stato tirato in ballo Francesco Monte.

Giulia Salemi presenta il suo primo libro: il messaggio di Paola Di Benedetto

La prima a farle i complimenti su Instagram è stata un’altra ex di Monte, Paola Di Benedetto (l’ultima vincitrice del Grande Fratello Vip): “Fiera di te”. Giulia, ovviamente, non parlerà solo di lui, come ha tenuto a precisare su Instagram: “Poi, ad un certo punto, senti che è arrivato il momento, il momento in cui ti senti di condividerle, di urlare a tutti chi sei e da dove vieni. Senza pudore, senza timori, senza veli. E c’è solo un modo per farlo: scrivere un libro”.

Fidanzato di Giulia Salemi? Forse non è mai esistito

Giulia Salemi ha presentato il suo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato” attraverso un simpatico video in cui un giornalista, intento a fare uno scoop succulento, becca l’influencer assieme al suo fidanzato… peccato che il suo nome sia cioccolato! Un chiaro messaggio per tutti quelli che dicono che è impegnata sentimentalmente? Col suo libro, si scoprirà tutta la verità sul suo presente e sul suo passato. Ah, e Giulia ha voluto anche precisare che il video è stato girato a gennaio, quando ancora non c’era alcuna emergenza “Coronavirus“.