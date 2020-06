Paola Di Benedetto, flirt con un uomo sposato: ora parla Federico Rossi

Paola Di Benedetto ultimi gossip, flirt con un uomo sposato prima del Grande Fratello Vip: Federico Rossi dice basta

Sta facendo parecchio chiacchierare l’ultimo gossip che riguarda la relazione tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Stando a quanto riportato sull’ultimo numero di Di Più tra la modella e il cantante ci sarebbe stata una forte crisi lo scorso dicembre, poco prima dell’inizio del Grande Fratello Vip che la 25enne ha poi vinto. Il motivo? Pare un presunto flirt tra l’ex Madre Natura e un uomo famoso, sposato e con un figlio. Un flirt con tanto di messaggini che sarebbero stati scoperti da Fede che, per ripicca, avrebbe prima spifferato tutto alla moglie dell’uomo e poi perdonato la fidanzata. Tutto vero? Dopo diverse ore di silenzio Federico e Paola hanno deciso di dire tutta la verità e tranquillizzare i loro fan, che tanto credono in questo amore.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi mettono a tacere le malelingue

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono apparsi insieme sui social network per mettere a tacere le malelingue. Nel profilo Instagram della vincitrice del Grande Fratello Vip la coppia ha chiarito che quanto si racconta in giro è tutto falso. Una fake news bella e buona. Nessun flirt segreto per la Di Benedetto, nessun uomo sposato e nessuna vendetta da parte di Fede. “Che fantasia che hanno i giornali”, ha ammesso il musicista. “Notizia non fake, di più”, ha aggiunto il 26enne. Dunque, dopo il ritorno di fiamma dello scorso autunno procede a gonfie vele la liaison tra Rossi e la Di Benedetto, che in futuro potrebbero mettere su famiglia. Per il momento, però, pensano entrambi a godersi questa armonia e serenità dopo tanti mesi di lontananza.

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si frequentano dal 2018. Il primo incontro è avvenuto grazie ad amici in comune e per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine. Nel 2019 Paola e Fede si sono separati per qualche mese ma hanno poi deciso di riprovarci. In passato la Di Benedetto ha amato il calciatore Matteo Gentili e il modello Francesco Monte.