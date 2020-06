Federico Rossi “stava lasciando Paola”: il racconto, ma qualcosa non torna

Federico Rossi “stava lasciando la Di Benedetto”: parla un noto agente e confida che la coppia ha vissuto una forte crisi pochi giorni fa (“Lui ha chiamato la moglie dell’uomo che sentiva Paola”). Qualcosa però non torna: retroscena e dubbi

Federico Rossi e Paola Di Benedetto, dopo la fine del Grande Fratello Vip 4 e terminata la quarantena, avrebbero affrontato una forte crisi uscendone indenni. Questa almeno è la clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale Di Più che ha raccolto la confessione di un noto agente. Tuttavia qualcosa non pare tornare nella narrazione anonima (l’agente ha preferito non svelare la proprio identità). Ma si proceda con ordine. Tale ‘eminenza grigia’ ha dichiarato che il cantante sarebbe stato a un passo dal troncare con la compagna nelle scorse settimane. Motivo? Lui avrebbe scoperto uno scambio di messaggi tra la fidanzata e una persona di sua conoscenza. Secondo quanto riporta il magazine, Rossi sarebbe così venuto a scoprire di un presunto flirt vissuto a dicembre tra tale persona (sposata) e Paola. Ma i colpi di scena non sono finiti qui: il racconto dell’agente ‘ignoto’ dice anche che Federico avrebbe quindi contattato la moglie dell’uomo svelandole i fatti. E poi?

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, quando l’anonimato è poco credibile

Poi Federico avrebbe deciso di perdonare Paola, mettendo una pietra sopra a tutta la faccenda. Una confessione lunga e a tratti dettagliata. Eppure qualcosa non torna: già il fatto che qualcuno voglia rimanere anonimo può far scaturire più di un dubbio sulla veridicità della storia. Inoltre, sarebbe bene portare delle prove inconfutabili quando vengono diffusi determinati e scomodi retroscena. Altrimenti domani, ognuno di noi può svegliarsi, narrare una vicenda come gli pare e nascondersi dietro l’anonimato. E la verità? Come si fa ad accertare con tutti questi misteriosi elementi? Difficile, molto difficile capire dove finisce il pettegolezzo e cominci la realtà.

Federico e Paola, convivenza in arrivo!

Al di là dello spiffero anonimo più o meno fondato, ormai la voce è in circolo e non resta che attendere la versione di Paola e Federico che sembrano felici, gioiosi e spensierati come non mai, ben lontani da una rottura sfiorata per un presunto flirt. Addirittura i due paiono avviati verso il grande passo, la convivenza: di recente la coppia è stata a Milano per fare dei sopralluoghi e scegliere l’abitazione migliore in cui costruire un nido d’amore.