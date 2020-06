Paola Di Benedetto, il GF l’ha cambiata: pronta al grande passo con Fede

Paola Di Benedetto, il GF Vip l’ha cambiata: pronta al grande passo con Federico Rossi. In arrivo novità importanti

Nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto è entrata in punta di piedi per uscirne da regina. L’influencer, grazie all’educazione e al garbo, ha trionfato nella quarta edizione del reality, acquisendo maggiore sicurezza e personalità. Ma c’è di più: il programma di Canale 5 ha fatto bene anche alla sua relazione, vissuta al fianco di Federico Rossi. La coppia ora è più solida e forte, come la stessa Paola ha ben spiegato al termine dell’avventura televisiva. Per questo ora è pronta al grande passo: la convivenza. A documentarlo il magazine Chi che ha sorpreso l’ex Madre Natura e l’artista modenese in quei di Milano, mentre hanno visitato alcune abitazioni. Non dimore ‘anonime’: tra le case adocchiate è spuntata quella di Diletta Leotta.

Paola e Fede, visita a casa Leotta

Nell’ultimo numero in edicola, il magazine diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le foto di Paola e Fede intenti a cercare casa nel capoluogo lombardo. I due hanno scrutato pure l’appartamento di Diletta Leotta; appartamento assai chiacchierato negli ultimi giorni visto che è stato svaligiato. Un furto da capogiro ai danni della rampante conduttrice di Dazn (si dice che siano stati trafugati beni per 150mila euro. Addirittura qualcuno dice 200mila). Al di là della spiacevole avventura capitata a Diletta, resta il fatto che la Di Benedetto e Rossi sembra proprio che si siano decisi a fare sul serio, dando avvio ai preparativi per la convivenza. Una decisione maturata dopo il Grande Fratello Vip. Soprattutto in Paola è cresciuta la convinzione di fare scelte ‘importanti’.

Paola e Rossi: prova del nove superata, oggi c’è voglia di un nido d’amore

Alla fine del reality l’influencer ha raccontato che la Casa è stata per lei un banco di prova a tutti gli effetti: per sé ma anche per la sua love story. Voleva capire se stando distante dalla sua dolce metà per diverse settimane sarebbe aumentato in lei il desiderio di coppia oppure se sarebbe svanito. Evidentemente è la seconda opzione quella che si è fatta strada. I tempi in cui il rapporto scricchiolava per una “mancanza di rispetto” da parte del cantante sono lontani. Anzi lontanissimi. Oggi c’è solo voglia di un nido d’amore.