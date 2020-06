Striscia la Notizia, Diletta Leotta tapiro per furto e nozze: “Orribile”

Come sta Diletta Leotta dopo il furto? Striscia la Notizia le consegna il tapiro: la reazione della conduttrice sportiva

Uno spavento enorme, per Diletta Leotta. Nella notte, tra sabato e domenica, dei ladri hanno asportato la cassaforte della sua abitazione milanese. Lei, fortunatamente, non era presente in casa e non ha avuto nessun contatto con i malintenzionati. Striscia la Notizia ha approfittato dell’occasione per scoprire come sta Diletta Leotta e la conduttrice di Dazn ha espresso la sua grande preoccupazione: ha spiegato che non augurerebbe quello che le è capitato nemmeno al suo peggior nemico (e siamo curiosi di capire chi è il suo “peggior nemico”…). Oltre alla partentesi del furto ai suoi danni, Valerio Staffelli – che le ha consegnato il quinto tapiro – le ha fatto anche delle domande di gossip riguardanti i suoi prossimi progetti col fidanzato Daniele Scardina, il famoso pugile conosciuto come King Toretto.

Tapiro di Striscia la Notizia a Diletta Leotta: le sue dichiarazioni

Valerio Staffelli è stato il primo a beccare Diletta Leotta dopo la notizia del furto (un bottino di grande valore, quello che hanno ottenuto i ladri). Per cinque volte, Diletta Leotta ha ricevuto il tapiro di Striscia la Notizia: ormai a casa ha una bella collezione di questi erbivori d’oro! Prima di tutto – com’è giusto che sia – l’inviato Staffelli ha voluto assicurarsi che la conduttrice stia bene: la preoccupazione è tanta, è vero, ma Diletta ha esibito sempre un sorriso smagliante (come potete ben vedere nella foto allegata all’articolo). Se pensa però a quello che le è successo, non può negare di aver subìto un grande spavento: “È stata una cosa orribile, non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico”.

Matrimonio Diletta Leotta e Daniele Scardina? La risposta

Diletta Leotta non vuole però rimanere agganciata a quello che le è successo la scorsa notte. Vuole andare avanti, concentrarsi sulla sfera lavorativa (sempre ricca di novità) e meno su quella privata. Questo cosa significa? L’amore per il suo fidanzato Daniele Scardina aumenta giorno dopo giorno, ma non ha nessuna intenzione di sposarsi, come ha confessato candidamente a Valerio Staffelli durante la consegna del quinto tapiro: “Macché, ora ricomincia il campionato e io penso a lavorare”. Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno passato la quarantena dovuta al Coronavirus insieme: hanno entrambi sempre rivelato di essere felici e che il periodo di fermo totale ha permesso loro di conoscersi meglio e di apprezzarsi di più.