Diletta Leotta in quarantena, parla Daniele Scardina: “Siamo felici”

Diletta Leotta e Daniele Scardina: quarantena insieme, le confessioni del pugile

Prova del nove per Diletta Leotta e Daniele Scardina. A un anno dal primo incontro la conduttrice e il pugile stanno trascorrendo insieme la quarantena. A Milano, a casa di lei, 24 su 24. Un esperimento forzato che però si sta rivelando vincente. Come ammesso dallo sportivo – che per anni ha fatto la spola tra Miami e l’Italia – tutto procede a meraviglia e la relazione cresce sempre di più giorno dopo giorno. Diletta e King Toretto – così come è soprannominato il 28enne – hanno tante cose in comune e trascorrono le giornate in armonia. Il loro rapporto è oggi più profondo e maturo e per il futuro non sono esclusi progetti importanti.

Le dichiarazioni di Daniele Scardina sulla fidanzata Diletta Leotta

“Cerchiamo di rimanere discreti, visto che siamo sempre sotto i riflettori, lei soprattutto. Cerchiamo di tenere la nostra storia per noi. Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare i film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa“, ha dichiarato Daniele Scardina a Novella 2000. Lo sportivo non ha lesinato complimenti alla fidanzata, affermando che Diletta Leotta è molto brava tra i fornelli. “Mi vizia”, ha assicurato Scardina. Tra gli hobby della coppia pure il fitness, anche se Daniele ha precisato: “Allenamenti di coppia? In realtà sono più bravo come atleta che come coach! Lei invece è davvero molto brava”.

La storia d’amore tra Daniele Scardina e Diletta Leotta

Daniele e Diletta si frequentano dall’estate 2019: si sono conosciuti grazie al lavoro di lei, da anni presentatrice sportiva. La liaison è sempre stata vissuta lontano dai riflettori tanto che Scardina non ha neppure accompagnato la Leotta al Festival di Sanremo 2020, dove è stata una delle protagoniste indiscusse. Prima del pugile, la bella siciliana ha amato per tanti anni Matteo Mammì, un dirigente Sky. Dopo una lunga convivenza pare che la relazione sia scoppiata perché la 28enne non era pronta per matrimonio e figli.